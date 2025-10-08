Για τα επεισόδια της Τρίτης συνελήφθη ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς.

Μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Τρίτη κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας των αγροτών στη Λιβαδειά, σήμερα συνελήφθη ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, Λουκάς Βούλγαρης.

Μάλιστα, αστυνομικοί τον προσέγγισαν την ώρα που έκανε δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό. «Ήμουν σταματημένος στον δρόμο και μιλούσα στο ραδιόφωνο», περιέγραψε όταν αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Λουκάς Βούλγαρης αντιμετωπίζει την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης και βίας σε βάρος αστυνομικών υπαλλήλων, σύμφωνα με το STAR Κεντρικής Ελλάδας. «Δεν συμφωνώ με τη δικογραφία… για διατάραξη κοινής ειρήνης και ότι ήμουν επικίνδυνος να πατήσω κάποιον με το τρακτέρ», συμπλήρωσε. «Δεν με πειράζει, αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό διάλεξα. Αυτοί που είναι στους αγροτικούς συλλόγους, συνδικαλιστικά όργανα, πρέπει να είναι μπροστά, δεν κρυβόμαστε», συνέχισε και συμπλήρωσε ότι δεν πτοείται.

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι έχασε το τρακτέρ του. «Αφού ο “Φραπές” τ’άρπαξε, η Πόπη τ’άρπαξε, ο “Χασάπης” τ’άρπαξε κι εμείς μείναμε στον τάκο. Γιατί στην Ελλάδα αυτό γίνεται, όποιος δουλεύει υποφέρει (…) Τα δικά τους τα παιδάκια τ’ αρπάζουν. Εμείς που είμαστε τίμιοι μας πέταξαν έξω από το σχέδιο βελτίωσης για δύο μόρια, το χάσαμε το τρακτεράκι παιδιά», κατέληξε.

Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Απαράδεκτη ενέργεια, ποινικοποίηση των αγώνων μας

Η γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων εξέφρασε αλληλεγγύη στους αγρότες της Βοιωτίας «που δέχθηκαν βάρβαρη επίθεση ακόμα και με χημικά», από τις αστυνομικές δυνάμεις, στα χθεσινά επεισόδια.

Επίσης, χαρακτηρίζει απαράδεκτη τη σύλληψη του αντιπροέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς που «εντάσσεται σε γενικότερη προσπάθεια με τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία, τα δικαστήρια, να σταματήσουν τις δίκαιες κινητοποιήσεις των αγροτών».

Η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

«Η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων εκφράζει την αλληλεγγύη της στους συναδέλφους αγρότες της Βοιωτίας που δέχτηκαν βάρβαρη επίθεση ακόμη και με χημικά από τις αστυνομικές δυνάμεις την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Καταγγέλλουμε τον εντεινόμενο αυταρχισμό της Κυβέρνησης να αντιμετωπίζει ως εγκληματίες τους αγρότες αντί να δώσει λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική της, η στάση πληρωμών που έχει κηρύξει απέναντι σε αγρότες και κτηνοτρόφους, το τεράστιο κόστος παραγωγής και τις εξευτελιστικές τιμές που μας διώχνουν από τα χωράφια και την παραγωγή.



Καταγγέλλουμε την ένταση της ποινικοποίησης των αγώνων μας, την απαράδεκτη ενέργεια να συλληφθεί ο Αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς για την χθεσινή κινητοποίηση που εντάσσεται σε γενικότερη προσπάθεια με τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία, τα δικαστήρια, να σταματήσουν τις δίκαιες κινητοποιήσεις των αγροτών.



Τα σχέδια τους θα αποτύχουν όπως έχουν αποτύχει χρόνια τώρα. Όσο η πολιτική τους θα μας οδηγεί στην φτώχεια και το ξεκλήρισμα τόσο μαζικότεροι αγώνες θα κάνουμε, είναι συνδικαλιστικό μας δικαίωμα κατακτημένο με θυσίες και αγώνες.



Δώστε λύσεις εδώ και τώρα, χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των 660 εκατομμυρίων ευρώ που χρωστάτε σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους.



Κάτω τα χέρια από τους αγρότες, δεν μας φοβίζετε δεν μας σταματάτε!».