Σφοδρή καταιγίδα έπληξε την περιοχή της Φοιρόης και το Νειμποριό, πνίγοντας στην λάσπη την Άνδρο.

Για την έντονη καταιγίδα που έπληξε αργά το απόγευμα της Τρίτης το νησί της Άνδρου ενημερώνει η δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν η υπέρμετρα μεγάλη ποσότητα νερού και τα φερτά υλικά στο Νειμποριό.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανάρτηση, πλημμύρισε το ποτάμι φέρνοντας εκατοντάδες κυβικά χώματος και κλαδιών, τα οποία έκλεισαν την έξοδο προς τη θάλασσα και τόνοι λάσπης πλημμύρισαν το οδόστρωμα.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Άνδρου αντέδρασε άμεσα, ενώ από τη πρώτη στιγμή της κακοκαιρίας, μηχάνημα έργου JCB και φορτηγό του Δήμου επιχείρησαν στο σημείο για καθαρισμό και αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα πάντα με τον δημοτική Αρχή, οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα αλλά και σήμερα από το πρωί, ώστε να αποκατασταθεί η έξοδος του χειμάρρου και ο δρόμος να είναι πλήρως προσβάσιμος.