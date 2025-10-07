Η πρώτη Υπερπανσέληνος μετά από 11 μήνες, φωτίζει τον ουρανό!

Είναι γεγονός πως η πρώτη Υπερπανσέληνος για το 2025, φωτίζει αυτή τη στιγμή τον ουρανό και προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα σε όσους παρατηρούν το φεγγάρι αυτή την ώρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το φεγγάρι που γεμίζει απόψε, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, τον ουρανό είναι πιο φωτεινή και πιο μεγάλη καθώς, κινείται ελαφρώς πιο κοντά στον άξονα της Γης σε σχέση με πριν.

Eurokinissi/ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως η αποψινή Σελήνη, έχει κερδίσει και το όνομα «Φεγγάρι της Συγκομιδής», καθώς είναι άμεσα συνυφασμένη με την αγροτική παράδοση. Ουσιαστικά, εμφανίζεται κοντά στην φθινοπωρινή ισημερία και έχει πολύ μεγάλη σημασία για του αγρότες, καθώς σύμφωνα με την παράδοση, το φως του φεγγαριού τους βοηθούσε να συνεχίσουν τις εργασίες τους κάτω από τη «φωτεινή νύχτα».

