Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Τα αποτελέσματα.

Η νέα μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν το ποσό των 36 εκατ. ευρώ είναι: 10, 22, 38, 42 και 48. Τζόκερ οι αριθμοί 2 και 9.

H φορολογία των κερδών είναι ως εξής:

Φορολογία εφαρμόζεται στα κέρδη ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με τις ακόλουθες φορολογικές κλίμακες:

-κέρδη από 0€ έως 100€ - αφορολόγητα

-κέρδη από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

-κέρδη από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

-κέρδη από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

-κέρδη από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Ανεξάρτητα από το ποσό των κληρώσεων στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει ένα δελτίο, η φορολογία εφαρμόζεται στα κέρδη που προκύπτουν ανεξάρτητα από κάθε κλήρωση, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (νικηφόρες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψαν τα κέρδη.

Σημείωση: Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που η στήλη αναδείχθηκε νικηφόρα, δεν επιτρέπεται η είσπραξη κερδών.