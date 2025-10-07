Ανησυχία των γεωργών για τις συνέπειες της χαλαζόπτωσης στις καλλιέργειες.

Μετά την έντονη καταιγίδα, ήρθε το χαλάζι σε χωριά του Αγρινίου με τις αναφορές να κάνουν λόγο για ισχυρή χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr το χαλάζι «σάρωσε» τη Ματαράγκα Μακρυνείας. Σε αρκετά σημεία του χωριού το χαλάζι «στρώθηκε» όπως το χιόνι με την εικόνα να τραβάει τα βλέμματα.

Οι αγρότες και οι καλλιεργητές ανησυχούν για τις ζημιές που άφησε στο πέρασμά της η χαλαζόπτωση με τα δεδομένα να αποσαφηνίζονται μετά τους αυρινούς ελέγχους από το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Αγρινίου.

Το χαλάζι ήταν μεγάλο σε μέγεθος και στο πέρασμά του οι δρόμοι έγιναν ολισθηροί και επικίνδυνοι.

Παράλληλα ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε και το Καινούργιο Αγρινίου και συγκεκριμένα το νοτιοδυτικό τμήμα του χωριού, στην περιοχή «Πίνα».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

{https://www.facebook.com/photo?fbid=122198108216304641&set=a.122108821718304641}

{https://www.youtube.com/watch?v=Ud3qYV_UBFY}