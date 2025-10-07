Ο Οκτώβριος βρίσκεται λίγο πριν τα μέσα του μήνα και οι πρώτες δειλές συζητήσεις για την έλευση του Black Friday 2025 έχουν ξεκινήσει με τους καταναλωτές να αρχίζουν να ρίχνουν ματιές στην αγορά για τα προϊόντα τεχνολογίας και τις ηλεκτρονικές συσκευές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν αλλά η τιμή είναι ακόμη απαγορευτική.

Βέβαια η πτώση τιμών και οι εκπτώσεις που αγγίζουν ακόμη και το 50% γίνονται σε πληθώρα προϊόντων από ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ μέχρι εργαλεία καθώς το κοινό έχει αγαπήσει αυτή την εκπτωτική μέρα και την τιμά δεόντως για τις αγορές της χρονιάς δεδομένου ότι έπεται και η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων.

Αντίστροφη μέτρηση για την Black Friday 2025

Η Black Friday τιμάται παραδοσιακά την τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη και πάντα ακολουθεί την ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ (27/11) με το ημερολόγιο φέτος να «δείχνει» στις 28 του μήνα. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι καταναλωτές αναμένεται να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση σε προϊόντα τεχνολογίας. Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά τις προσφορές, ώστε να διαπιστώσουν αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές και όχι βασισμένες σε φουσκωμένες αρχικές τιμές. Επιπλέον, προτρέπουν σε σύγκριση τιμών, προσοχή στα ηλεκτρονικά καταστήματα και προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποφεύγοντας ύποπτα email ή links που υπόσχονται «πολύ καλές» προσφορές.

Με σωστή προετοιμασία και έρευνα αγοράς, η Black Friday μπορεί να αποτελέσει πραγματική ευκαιρία για οικονομία, χωρίς να πέσουν οι καταναλωτές θύματα πλασματικών εκπτώσεων. Οι καλύτερες προσφορές δεν παρέχονται πάντα από τις μεγάλες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Kαι οι μικρές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για αγορές, ωστόσο στις περιπτώσεις πρωτοεμφανιζόμενης ή άγνωστης επιχείρησης, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην χάσετε χρήματα.

Ακόμη και αν ψωνίζετε από μία ιστοσελίδα που εμπιστεύεστε, είναι σημαντικό να ελέγξετε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στη συναλλαγή σας: η τιμή, η εγγύηση, το κόστος μεταφοράς, η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης, μπορεί να είναι μερικές από τις σημαντικές πληροφορίες που θα καθορίσουν την τελική σας επιλογή.

Στις περιπτώσεις που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική ή την χρεωστική κάρτα ελέγξτε με προσοχή το περιεχόμενο των όρων και των email που σχετίζονται με την συναλλαγή σας. Επίσης, θα πρέπει να μην προχωρήσετε σε συναλλαγή αν σας ζητείται να εγκαταστήσετε λογισμικό για την απόκτηση μιας προσφοράς.

Μην παρασύρεστε από ασυνήθιστα χαμηλές τιμές ή προσφορές. Ελέγξτε στα διαφημιστικά φυλλάδια, στις προωθήσεις στα social media και στα newsletters των καταστημάτων για τις τιμές των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν. Συγκεντρώστε τις αρκετές μέρες πριν την Black Friday ώστε να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης για την τελικά προσφερόμενη τιμή και για να είστε σε θέση να εξακριβώσετε ότι πετύχατε μια πραγματικά καλή ευκαιρία αγοράς.

Εφόσον σκοπεύετε να προχωρήσετε σε ηλεκτρονικές αγορές, προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε τις προσωπικές σας συσκευές στις οποίες έχει εγκατασταθεί πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus) και δίχτυ προστασίας (firewall).

Προτιμήστε την πληρωμή με κάρτα και όχι την κατάθεση. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν παραδώσει εμπρόθεσμα το προϊόν, θυμηθείτε ότι οι συναλλαγές μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας προσφέρουν ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας για τους καταναλωτές, σε περίπτωση ακύρωση της συναλλαγής. Αντίθετα η πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, θα πρέπει να αποφεύγεται.

Τρεις ημέρες μετά την Black Friday, ακολουθεί η Cyber Monday, ήτοι την 1η Δεκέμβρη, μια ημέρα αποκλειστικά για διαδικτυακές αγορές με μεγάλες εκπτώσεις.