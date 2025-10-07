Βροχερός ο καιρός και προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Την ώρα που η κακοκαιρία Barbara είναι σε εξέλιξη, με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι «πιάσαμε τη “βάση”» σε ό,τι αφορά στις βροχές στην Αθήνα.

Κατά μέσο όρο, όλο τον Οκτώβριο πέφτουν στην Αθήνα 40-50 mm βροχής, σημειώνει σε ανάρτηση ο μετεωρολόγος του STAR. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τις επτά πρώτες ημέρες του μήνα φτάσαμε ήδη σε αυτές τις τιμές, συμπληρώνει.

«Έπεται συνέχεια προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος, ενώ θετικό είναι το ισοζύγιο και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια», καταλήγει ο Θοδωρής Κολυδάς.

{https://x.com/KolydasT/status/1975561320381468758}