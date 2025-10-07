Μπουρίνι με κεραυνούς και επίμονη βροχή σαρώνει την Αττική αυτή την ώρα.

Καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα τα νότια προάστια της Αττικής.

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται την τελευταία ώρα σε διάφορα σημεία του νομού.

Καταρρακτώδης βροχή με κεραυνούς και αστραπές σαρώνει την Ηλιούπολη, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άλιμο, την Γλυφάδα, ενώ βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στα βόρεια προάστια της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας.

O καιρός «έκλεισε» απότομα λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι και ο φακός του Forecast Weather αποτύπωσε πώς η καταιγίδα «μπήκε» από τον Σαρωνικό Κόλπο στην Αττική φέρνοντας έντονες βροχές με κεραυνική δραστηριότητα.

Δείτε τον χάρτη με τις καταιγίδες αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο

Μπόρες και καταιγίδες «σαρώνουν» και την ανατολική Αττική

Άνοιξαν οι ουρανοί με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου μεταξύ των οποίων και η ανατολική Αττική. Μάλιστα σύμφωνα με αναφορές «πέφτει» πολύ νερό στο Λαύριο και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους τόσο με τα αυτοκίνητα όσο και πεζοί.

Την ίδια ώρα, σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Θράκη και Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που είναι σε πλήρη εξέλιξη με ιδιαίτερη ένταση κατά τόπους θα αρχίσουν να εξασθενούν από την Πέμπτη. Για αύριο, Τετάρτη (8/10/2025), πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα, οι οποίες σταδιακά θα εξασθενήσουν, παραχωρώντας τη θέση της στην ηλιοφάνεια.

Δήμος Σαρωνικού: «Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες» - Συστάσεις στους πολίτες

Σε ανακοίνωσή της η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σαρωνικού ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, αναμένεται να πλήξει την περιοχή έντονη βροχόπτωση μέσα στις επόμενες δύο (2) ώρες, με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων και αυξημένου όγκου νερού. Παρακαλούνται οι πολίτες:

Να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

Να μη διασχίζουν ρέματα, χείμαρρους ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζοί ή με όχημα.

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από το νερό.

Οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας.

Προειδοποίηση για έντονες καταιγίδες με πλημμυρικό κίνδυνο στις Κυκλάδες

Παράλληλα το Forecast Weather κρούει το καμπανάκι του κινδύνου για κατά τόπους έντονα φαινόμενα καταιγίδας στις Κυκλάδες τις επόμενες με πιθανό τον πλημμυρικό κίνδυνο. Ειδικότερα όπως επισημαίνεται οι προβλέψεις δείχνουν ότι έντονα καταιγιδικά φαινόμενα θα εμφανιστούν τις επόμενες ώρες στις Κυκλαδες, ενώ υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, ειδικά σε περιοχές με αδύναμη απορροή ή κοντά σε ρέματα. Η πιθανότητα έντονων φαινομένων επεκτείνεται στα νησιά των Κυκλάδων, όπου αναμένονται μπόρες και δυνατές καταιγίδες τοπικά.

