Ο Γιάννης Καντερές έγραψε πριν λίγα λεπτά τα συμπεράσματά του για τα δυο πρώτα φθινοπωρινά συστημάτα που επηρέασαν τη χώρα, σημειώνοντας πως «το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου τελειώνει με την επίδραση 2 βαρομετρικών χαμηλών».

«Το πρώτο και πολύ ισχυρό χαμηλό έδωσε πολλές βροχές μέτριες έως ισχυρές,που ήταν ευεργετικές για τη γεωργία,τον υδροφόρο ορίζοντα,τα δάση και το περιβάλλον και τον άνθρωπο γενικά. Οι βροχές έπεσαν σε ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα σε πολλές περιοχές έφθασαν τις κανονικές τιμές, δηλαδή τα ύψη βροχής ήταν όσο πέφτει στη διάρκεια του Οκτωβρίου».

«Το δεύτερο χαμηλό, καμμία σύγκριση με εκείνο στην αρχή του μήνα, οι βροχές που έδωσε, χθες(6/10), ήταν γενικά ασθενείς στις περισσότερς περιοχές, με εξαίρεση βασικά τη δυτική Πελοπόννησο,νησιά του Ιονίου,όπως στη Ζάκυνθο,την Αιτωλοακαρνανία,μερικώς την Ήπειρο και Θράκη».

Σε ότι αφορά την εξέλιξη του καιρού, ο Γιάννης Καντερές αναφέρει πως «σήμερα Τρίτη και λιγότερο αύριο Τετάρτη λόγω αστάθειας θα σημειωθούν τοπικές παροδικές βροχές,ενώ θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας που θα είναι περισσότερα τη Τετάρτη».

Από τη Πέμπτη έως και την άλλη Τρίτη τουλάχιστον, δεν προβλέπεται άλλη αξιόλογη μεταβολή, αλλά ο φετινός Οκτώβριος έχει και άλλον υετό,δηλαδή βροχές αλλά και χιόνια.

Σε ό,τι αφορά τη κύμανση του υδραργύρου, «η θερμοκρασία θα κυμαίνεται κάτω από τα κανονικά επίπεδα και η ψύχρα ή το κρύο, ανάλογα από τη περιοχή θα είναι αισθητά και προφανώς το ντύσιμο και η θέρμανση».

