Ταλαιπωρία για τους επιτάβες του μετρό, με συρμό να ακινητοποιείται λόγω διακοπής ρεύματος.

Διακοπή ρεύματος παρατηρείται αυτή την ώρα στο μετρό, στη γραμμή από τους Αμπελόκηπους προς το κέντρο της Αθήνας, ενώ προς το Αεροδρόμιο η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Η αιτία της βλάβης παραμένει άγνωστη.

Οι επιβάτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής. Σταδιακά αποκαθίσταται το πρόβλημα, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».