Διακοπή ρεύματος παρατηρείται αυτή την ώρα στο μετρό, στη γραμμή από τους Αμπελόκηπους προς το κέντρο της Αθήνας, ενώ προς το Αεροδρόμιο η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
Η αιτία της βλάβης παραμένει άγνωστη.
Οι επιβάτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
«Σας ενημερώνουμε, πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω και Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση της Γραμμής. Σταδιακά αποκαθίσταται το πρόβλημα, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».