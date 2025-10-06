«Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί» λέει η αδελφή της 28χρονης εγκύου, που πέθανε στην Άρτα.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η νεκροτομή στην σορό της 28χρονης εγκύου, η οποία πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας, πριν από λίγες ημέρες.

Συγγενείς της 28χρονης, καταγγέλλουν στον ΑΝΤ1 ότι δεν της χορηγήθηκε εγκαίρως αδρεναλίνη, που θα μπορούσε να της σώσει την ζωή.

«Προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ, δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης, χορηγήθηκε κάποιο άλλο φάρμακο, το οποίο στην ουσία δεν βοήθησε πουθενά. Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί» λέει η αδελφή της 28χρονης εγκύου.

Η οικογένεια της 28χρονης κάνει αγώνα για να βρει απαντήσεις για όλα όσα οδήγησαν στον άδικο χαμό της.

«Αδρεναλίνη ψάχνανε γιατί ήμουν έξω από το δωμάτιό της εκείνη τη στιγμή, και ψάχνανε αδρεναλίνες. Δεν ξέρω αν είχαν και μέσα, αλλά έψαχναν και έξω αδρεναλίνης» είπε ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αντί για αδρεναλίνη αρχικά εκείνα τα πρώτα κρίσιμα λεπτά χορηγήθηκε στην έγκυο κορτιζόνη. Η αδρεναλίνη φαίνεται να της έχει χορηγηθεί όταν έχει ήδη υποστεί ανακοπή, είπε η δικηγόρος της οικογένειας.

Η σορός της 28χρονης έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά την εκταφή και αναμένεται να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις για να διαλευκανθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε αναφυλακτική αντίδραση από τη χορήγηση αντιβίωσης και αν η έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης θα της έσωζε τη ζωή ή όχι.

