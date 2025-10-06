Ο 46χρονος οδηγός κινούμενος στην λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης παρέσυρε άνδρα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ένας 46χρονος οδηγός μηχανής, που παρέσυρε θανάσιμα οδηγό με ηλεκτρικό πατίνι και τον εγκατέλειψε, συνέλαβε η Τροχαία Πειραιά. Το δυστύχημα έγινε το πρωί της 2ας Οκτωβρίου επί της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με την αστυνομία οδηγούσε χωρίς δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί πρόσφατα.

Ο 46χρονος ταυτοποιήθηκε μέσω βίντεο, που είχε στην κατοχή της η αστυνομία και «συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος και οδήγησης με αφαιρεθείσα άδεια ικανότητας οδήγησης».

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ο 46χρονος οδηγός κινούμενος στην λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης παρέσυρε άνδρα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια τον εγκατέλειψε, διαφεύγοντας από τον τόπο του δυστυχήματος.

Αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά άμεσα και κατόπιν αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού στο χώρο του δυστυχήματος, ταυτοποίησαν τον 46χρονο ως οδηγό της μοτοσυκλέτας και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες της Δευτέρας στην περιοχή του Ταύρου.

Όπως διαπιστώθηκε ο 46χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών στις 21 Σεπτεμβρίου για 30 ημέρες για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.