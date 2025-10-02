Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, 44χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με μοτοσικλέτα.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τον εντοπισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας.