Όλοι αρνήθηκαν το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν και ισχυρίστηκαν ενώπιον του ανακριτή πως δεν εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, οι οποίοι απολογήθηκαν χθες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προφυλακιστέων για την υπόθεση αυτή στους εννέα.

Χθες αργά τη νύχτα, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες της δεύτερης ομάδας των συλληφθέντων, από τους οποίους οι τέσσερις προφυλακίστηκαν ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2 χιλιάδων ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως ανάμεσα σε εκείνους που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού.