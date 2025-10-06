«Υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε», τόνισε ο αρμόδιος υφυπουργός Χρήστος Κέλλας.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η αγωνία των κτηνοτρόφων εν αναμονή των αποφάσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή ενός γενικευμένου lockdown, λόγω των κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Οι κτηνοτρόφοι αντιτίθενται στο μέτρο αυτό, καθώς, όπως λένε, θα ήταν «καταστροφή» για την ελληνική κτηνοτροφία.

Ο Δημήτρης Παπαζιάκας, κτηνοτρόφος από τη Λάρισα που έχασε όλα τα ζώα του, δήλωσε: «Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν σύλλογο που θα ασχοληθεί με την επόμενη ημέρα. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις, είναι η πρώτη φορά. Ακούμε παράπονα από όλη την Ελλάδα. Θα προωθήσουμε στην πολιτεία τα προβλήματα που θα συγκεντρωθούν». Ο ίδιος εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι τιμές του κρέατος, καθώς η προσφορά θα είναι μειωμένη. «Ούτε τρώμε από αiγoπρόβειο τώρα e;inai εισαγωγής. Τα ελληνικά δυστυχώς παραμένουν στα κοπάδια», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddazunyybz8p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μιλώντας την Κυριακή στο ΕΡΤNews ο αρμόδιος υφυπουργός Χρήστος Κέλλας επεσήμανε ότι «υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε».

«Έχουμε εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τελευταίο αυτό της "εφόδου των 10 ημερών", όπου δημιουργήθηκαν και σταθμοί απολύμανσης υποχρεωτικά σε όλες τις περιφέρειες», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Υπάρχει μια ύφεση των κρουσμάτων, όχι όμως αυτή την οποία προσδοκούμε… Και βεβαίως μ’ αυτές τις σκέψεις ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο lockdown, το οποίο προσπαθούμε εξ αρχής πάση θυσία να αποφύγουμε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χ. Κέλλας εξήγησε ότι το πιθανό lockdown περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων (ζώων), απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος, ωστόσο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί. «Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο χρόνου από την άποψη, ότι μετά από 20 ημέρες ξεκινάει η περίοδος γαλακτοφορίας και γεννάνε τα ζώα, οπότε το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γι’ αυτό και είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο».

Την ίδια ώρα, οι κτηνιατρικές Αρχές στη Μαγνησία βρίσκονται σε συναγερμό μετά και τα νέα κρούσματα ευλογιάς των τελευταίων ημερών. Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν πέντε νέα κρούσματα: δύο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου (Β’ ΒΙ.ΠΕ. και Μικρό Περιβολάκι), δύο στον Αλμυρό (Ευξεινούπολη και πόλη του Αλμυρού) και άλλο ένα στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.