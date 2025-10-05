Όπως κατήγγειλε, την πλησίασε, της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία 60χρονης για απόπειρα βιασμού σε βάρος της, το απόγευμα της Παρασκευής, έξω από το σπίτι της, στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της στις Αρχές και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό, ο οποίος την πλησίασε, της έσκισε την μπλούζα και την έριξε στο οδόστρωμα, επιχειρώντας να τη βιάσει.

Η 60χρονη αντέδρασε σθεναρά και κατάφερε να τον απωθήσει, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η γυναίκα μετέβη αμέσως στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και υπέβαλε καταγγελία.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.