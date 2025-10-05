Πρόκειται για ένα από τα πλέον κεντρικά και γνωστά εστιατόρια στο κέντρο της Γλυφάδας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αττικής, Χρήστος Θεοδωρόπουλος, έπεσε θύμα κλοπής μέσα σε γνωστό εστιατόριο στη Γλυφάδα.

Μαζί του στο συγκεκριμένο εστιατόριο, ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Πρόκειται για ένα από τα πλέον κεντρικά και γνωστά εστιατόρια στο κέντρο της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας του εστιατορίου, φαίνονται δυο άγνωστοι, δυο άτομα, χωρίς να γίνει αντιληποί, να πλησιάζουν το τραπέζι στο οποίο βρισκόταν ο αντιπεριφερειάρχης, να κλέβουν μέσα από το σακάκι του το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε 1.300 ευρώ, καθώς και προσωπικά έγγραφα και στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να γίνονται καπνός.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος αντιλήφθηκε ότι λείπει το πορτοφόλι του από το σακάκι του, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και έδωσε κατάθεση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν βίντεο και φαίνεται πως έχουν φτάσει στους δύο δράστες αυτής της κλοπής.