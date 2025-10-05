Ελεύθεροι με όρους τέσσερις κατηγορούμενοι. Οι απολογίες των υπολοίπων οκτώ συλληφθέντων συνεχίζονται σήμερα.

Συνεχίζονται από το πρωί οι απολογίες των κατηγορουμένων για εμπλοκή στο κύκλωμα που φέρεται να αποσπούσε εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή ΦΠΑ με πλαστά τιμολόγια από εικονικές εταιρείες που έστηναν.

Τα ξημερώματα κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι πέντε από την πρώτη ομάδα των εννέα συλληφθέντων οι οποίοι απολογήθηκαν στον 32ο τακτικό ανακριτή.

Στη φυλακή ο 52χρονος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής και ο αδελφός του

Ανάμεσά τους ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο 52χρονος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική ο οποίος αρνήθηκε όσα του καταλογίζονται από το βαρύ κατηγορητήριο υποστηρίζοντας πως όλες οι δραστηριότητες του ήταν νόμιμες. Δήλωσε ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με «εικονικές εταιρίες» και «αχυράνθρωπους». Για τις τηλεφωνικές του συνομιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο κατηγορούμενος είπε ότι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ακούγεται να μεσολαβεί και να ενδιαφέρεται για εταιρίες, αιτούμενος πάντα τα νόμιμα. «Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιριών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους «αχυρανθρώπους», ως νομίμους εκπροσώπους» ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος στο υπόμνημα του, προσθέτοντας πως με τους περισσότερους συγκατηγορούμενούς του συνδέεται με φιλικές σχέσεις και είχα νομικές συνεργασίες και δοσοληψίες.

Ο 52χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως δεν υπάρχει κανένα εύρημα από την έρευνα της Οικονομικής αστυνομίας που να τον ενοχοποιεί, επισημαίνοντας ότι δεν βρέθηκαν χρήματα, ούτε ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί. «Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει τον ανακριτή που του έδειξε το δρόμο για τη φυλακή.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους και ο αδελφός του φερόμενου αρχηγού, δημοτικός υπάλληλος καθώς και ένα φιλικό του πρόσωπο, διαχειριστής εικονικής, κατά την κατηγορία, κατασκευαστικής εταιρίας καθώς και δύο ακόμα κατηγορούμενοι, ο οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις εικονικές εταιρείες.

Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε ένας από τους κατηγορουμένους που έπεσε από τα σκαλιά

Η διαδικασία των απολογιών η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ήταν επεισοδιακή καθώς ένας εκ των εννέα κατηγορουμένων ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 όπου διεξάγονταν οι απολογίες και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ.

Ελεύθεροι με όρους τέσσερις κατηγορούμενοι

Συνολικά τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσά τους και ένας 36χρονος λογιστής ο οποίος ισχυρίστηκε στην απολογία του, ότι δεν γνωρίζει κανέναν κανέναν συγκατηγορούμενό του, πλην του φερόμενου αρχηγού με τον οποίο, είχε επαφές μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, όπως είπε. Εκείνος, σύμφωνα με όσα ανέφερε, του ζήτησε να συνεργαστούν καθώς είχε πολλές εταιρίες ο ίδιος και έψαχνε μαζί με τους συνεργάτες του, λογιστή. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν από εκείνον ήταν αποθηκευμένες από τον διαχειριστή της εκάστοτε εταιρείας ή από άλλο πρόσωπο που δεν γνωρίζει και αυτός απλά τις υπέβαλλε χωρίς να τις τροποποιήσει. «Ο δικός μου εντολέας δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα, για απάτη κατά του δημοσίου, διότι δεν είχε και τους κωδικούς Taxisnet, δεν ήταν πελάτες του οι εταιρίες, ουσιαστικά προσφέρθηκε να βοηθήσει για την υποβολή των δηλώσεων» τόνισε ο συνήγορος του, Δημήτρης Ζορμπάς.

Το κατηγορητήριο

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για βαρύτατα ποινικά αδικήματα τα οποία αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι κατηγορούμενοι θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, σε δεύτερο στάδιο, όταν συμπληρωθεί η δικογραφία με σχετικά στοιχεία. Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπερνά τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι απολογίες των υπολοίπων οκτώ συλληφθέντων συνεχίζονται σήμερα.