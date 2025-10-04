Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύματα από σφυριά, σε όλο του το σώμα, νοσηλεύεται ένας 41χρονος άνδρας που δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστα άτομα σε κεντρικό δρόμο του Αμαρουσίου.

Την ίδια στιγμή η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δύο δραστών οι οποίοι σύμφωνα με τον τραυματία του επιτέθηκαν απρόκλητα.

Σύμφωνα με το Mega, όπως κατήγγειλε ο 41χρονος, αρχικά οι δύο άγνωστοι άνδρες του επιτέθηκαν άγρια, και στην συνέχεια έβγαλαν σφυριά και τον χτύπησαν σε όλο του το σώμα αλλά και στο κεφάλι.

Το βίαιο περιστατικό συνέβη επί της οδού Φραγκοκλησιά, και τα αίματα στο πεζοδρόμιο μαρτυρούν την βιαιότητά του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd9kgg0ih6kx?integrationId=40599y14juihe6ly}