Ο 21χρονος οδηγός της έχασε τον έλεγχο και «καρφώθηκε» πάνω στην κολώνα.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα προς Σάββατο (04/10/25), όπου δύο νεαρά άτομα έχασαν τη ζωή τους, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, και κινούνταν στην οδό Αργυρουπόλεως στο ύψος της οδού Επτανήσου στην Αργυρούπολη, βγήκε από την πορεία της και έπεσε πάνω σε κολώνα.

Όπως καταγράφεται στο παρακάτω βίντεο, τη μοιραία στιγμή η μηχανή έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd9pc2cuqrq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και οι δύο αναβάτες τραυματίστηκαν θανάσιμα.