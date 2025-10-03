Χειροπέδες σε 7 άνδρες και 6 γυναίκες στο Σουφλί. Δείτε εικόνες.

Θα «πλημμύριζαν» με όπλα την Αθήνα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν 13 Τούρκοι στο Σουφλί, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων όπλων.

Πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες, ενώ η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι οι Τούρκοι συλληφθέντες θα έφερναν τα όπλα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news, όλα ξεκίνησαν περίπου στις αρχές Σεπτεμβρίου από μια σύλληψη Έλληνα στην περιοχή του Σουφλίου. Προέκυψαν στοιχεία ότι δεν ήρθε τυχαία από άλλο μέρος της Ελλάδας και οι αστυνομικοί του ελληνικού. FBI από την Θεσσαλονίκη κάνοντας έρευνες έφτασαν στα ίχνη της οργάνωσης που φέρνει όπλα από την Τουρκία και τα διακινεί στην Ελλάδα.

Οι 13 συλληφθέντες άνδρες και γυναίκες ήρθαν στον Έβρο ως… επισκέπτες από περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και την Αθηνα. Στόχος τους ήταν να παραλάβουν τα όπλα όπου άλλοι είχαν φέρει από την Τουρκία και τα έκρυψαν σε προσυννενοημένη «καβάντζα». Δεν γνώριζαν φυσικά ότι αστυνομικοί από την Θεσσαλονίκη τους παρακολουθούσαν και όταν πήραν τα 147 πιστόλια Γκλοκ, τους 190 γεμιστήρες και διάφορα εξαρτήματα όπλων από την κρυψώνα, τους συνέλαβαν.