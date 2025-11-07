«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο Σουφλί, στην ακριτική Ελλάδα. Αλλά, συγχρόνως, στενοχωριέμαι, γιατί βλέπω τους μόνιμους κατοίκους να βιώνουν την εγκατάλειψη του κράτους. Μια εγκατάλειψη που κλιμακώνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της αποδυνάμωσης των ΕΛΤΑ, τα οποία, όπως είπε, «ήταν σημεία αναφοράς σε πολλά μέρη της περιοχής». Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «αντί να τα στηρίξει, τα απαξίωσε και τα μετέτρεψε σε πελατειακό μηχανισμό για απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους».

Αναφορά έκανε και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, επισημαίνοντας ότι «τους χρωστάει 1 δισεκατομμύριο ευρώ η κυβέρνηση» και πως «ψευδώς αποδίδει την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις καθυστερήσεις». Όπως τόνισε, «ο ίδιος ο Επίτροπος απάντησε πως η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη και ότι η κατανομή των βασικών ενισχύσεων είναι ζήτημα της ελληνικής κυβέρνησης».

«Άλλη μία φορά ψέματα από τον κ. Μητσοτάκη», σχολίασε με αιχμηρό ύφος.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε κάλεσμα πολιτικής αλλαγής:

«Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει στις ερχόμενες εθνικές εκλογές να ξεβολέψουμε την ατιμωρησία, την ανικανότητα και τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Από τον κ. Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα. Δεν έχει κάτι να δώσει· έχει μόνο να πάρει. Γι’ αυτό, πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ».