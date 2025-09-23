Από την σύγκρουση το όχημα έπεσε σε χαντάκι με τον οδηγό να τραυματίζεται ελαφρά.

Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο στο Σουφλί νωρίς σήμερα το πρωί. Ειδικότερα, τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη παρέσυρε ένα μικρό αγροτικό αυτοκίνητο. Το περιστατικό συνέβη σε αφύλακτη διάβαση χωρίς μπάρες, μετά τα σφαγεία του Σουφλίου.

Σύμφωνα με το e-evrosnews.gr, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε το όχημα και επιχείρησε να μειώσει την ταχύτητα, χωρίς όμως να αποφευχθεί η παράσυρση, με αποτέλεσμα το αγροτικό να καταλήξει σε χαντάκι. Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για παροχή πρώτων βοηθειών. Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε, ενώ οι επιβάτες που επέβαιναν σε αυτή δεν τραυματίστηκαν.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για το περιστατικό στο Σουφλί

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σήμερα στις 10:20, η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα, το οποίο παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί. Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.



Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές. Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

