Ο διανομέας της επιτέθηκε λεκτικά με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, λέγοντάς της: «Αφού είσαι και γυναίκα...».

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο, με θύμα μια εκπαιδευτικό, η οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε λεκτική και σεξιστική επίθεση από διανομέα, ενώ στη συνέχεια ο άνδρας την έφτυσε μπροστά στην ανήλικη κόρη της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο διανομέας γνωστής πλατφόρμας προχώρησε σε παράνομη προσπέραση, ακινητοποίησε το μηχανάκι του και άρχισε να φωνάζει εναντίον της γυναίκας. Όπως ανέφερε η ίδια, τη χαρακτήρισε με σεξιστικούς όρους, λέγοντάς της: «Αφού είσαι και γυναίκα...».

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν, όπως κατήγγειλε η εκπαιδευτικός, ο διανομέας την έβρισε χυδαία και την έφτυσε στο πρόσωπο, την ώρα που στο αυτοκίνητό της βρισκόταν και η μικρή της κόρη. «Του είπα ότι θα καλέσω την αστυνομία», δήλωσε η γυναίκα, προσθέτοντας πως προσπάθησε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό της.

Η εκπαιδευτικός υπέβαλε μήνυση σε βάρος του διανομέα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8hugywvxbd?integrationId=40599y14juihe6ly}