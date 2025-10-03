Σε ποιες περιοχές εντάχθηκαν παραρτήματα Νηπιαγωγείων για τη φετινή σχολική χρονιά.

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε δυναμικά αν και με πλήθος κενών στα σχολεία με το Υπουργείο Παιδείας να εκδίδει τη λίστα με τα παραρτήματα Νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν φέτος. Η λίστα καλύπτει τα επιπλέον τμήματα Νηπιαγωγείων που δημιουργήθηκαν ως «λύση» σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες φοίτησης νηπίων, ελλείψεις αιθουσών ή μεγάλη γεωγραφική διασπορά του μαθητικού πληθυσμού.

Τα παραρτήματα λειτουργούν ως προεκτάσεις των κεντρικών νηπιαγωγείων, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να φοιτούν πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των υφιστάμενων σχολικών δομών. Η απόφαση της υπουργού καθορίζει τους όρους λειτουργίας των παραρτημάτων, τις περιοχές εφαρμογής, αλλά και τις διαδικασίες στελέχωσής τους με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

