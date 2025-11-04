Οι δάσκαλοι θα δώσουν το παρών στο μαθητικό συλλαλητήριο της 6ης Νοεμβρίου καθώς ανακοίνωσαν στάση εργασίας.

Ο κόσμος της εκπαίδευσης στηρίζει δυναμικά το μαθητικό συλλαλητήριο της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου και τον αγώνα των μαθητών για να λυθούν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια. Μετά τους καθηγητές της ΟΛΜΕ και οι δάσκαλοι αποφάσισαν να βρεθούν στο πλευρό των μαθητών την προσεχή Πέμπτη και να διαδηλώσουν μαζί τους για να αναδειχθούν οι ελλείψεις και η υποστελέχωση που ταλανίζει τις σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, σε σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα τη μαζική συμμετοχή της Ομοσπονδίας στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στα Προπύλαια, στις 12:00 μ.μ.

Συλλαλητήριο: Πώς θα λειτουργήσουν Νηπιαγωγεία και Δημοτικά στις 6 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες ενώ τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν εύλογα τις ώρες που οι εκπαιδευτικοί της εκάστοτε τάξης συμμετέχουν στη στάση εργασίας για να δώσουν το παρών στο συλλαλητήριο. Σε κάθε περίπτωση η στάση εργασίας θα ξεκινήσει μετά τις πρώτες ώρες μαθημάτων οπότε δεν επηρεάζεται η λειτουργία της Πρωινής Ζώνης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα ολοήμερα προγράμματα Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, καθώς η απουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους για τη συγκεκριμένη ημέρα. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τα σχολεία για να ενημερωθούν σχετικά με το αναπροσαρμοσμένο πρόγραμμα της Πέμπτης και τις πιθανές αλλαγές στη λειτουργία των τάξεων ή του ολοήμερου.