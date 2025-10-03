Η κριτική που κυριαρχεί στη διαβούλευση είναι σαφής: το νομοσχέδιο δίνει προσωρινές λύσεις αλλά δεν αγγίζει τη ρίζα του προβλήματος, που είναι η χρόνια υποστελέχωση και η φυγή νέων επιστημόνων.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας» που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, έχει πυροδοτήσει ήδη αντιπαραθέσεις. Ενώ η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως πακέτο παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν το ΕΣΥ, οι αντιδράσεις από γιατρούς, νοσηλευτές και συνδικαλιστικούς φορείς δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διάταξη που επιτρέπει την παράταση παραμονής γιατρών που φτάνουν στο όριο συνταξιοδότησης. Για την κυβέρνηση, αυτή είναι μια αναγκαία λύση ώστε να μην αδειάσουν κρίσιμες ειδικότητες. Για πολλούς, όμως, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα προσωρινό «μπάλωμα», που καθυστερεί την είσοδο νέων επιστημόνων στο σύστημα και συντηρεί τη γήρανση του ιατρικού δυναμικού. «Η χώρα έχει χιλιάδες νέους γιατρούς που είτε μένουν στην αναμονή είτε φεύγουν στο εξωτερικό. Αντί να τους δώσουμε κίνητρα, κρατάμε τους ήδη κουρασμένους», σχολιάζουν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι γιατρών.

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν και οι ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις προσωπικού. Οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι θα συνεχιστεί το φαινόμενο οι γιατροί και οι νοσηλευτές να «ξεριζώνονται» από την περιφέρεια για να καλύπτουν ανάγκες στα μεγάλα αστικά κέντρα. «Έτσι δημιουργείται ένα ΕΣΥ δύο ταχυτήτων, με τα νοσοκομεία της Αθήνας να ενισχύονται και της περιφέρειας να αποδυναμώνονται ακόμη περισσότερο», λένε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχες συζητήσεις προκαλεί και η πρόβλεψη για αυστηρά κριτήρια πρόσληψης σε ΜΕΘ και ΤΕΠ. Ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι η εξειδίκευση διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών, άλλοι επισημαίνουν ότι το μέτρο αυτό περιορίζει δραματικά τον αριθμό των υποψηφίων σε μια περίοδο που οι ελλείψεις είναι οξυμένες. «Όταν οι ΜΕΘ χρειάζονται προσωπικό χθες, δεν μπορείς να αποκλείεις γιατρούς με εμπειρία μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν συγκεκριμένο χαρτί», σημειώνουν στελέχη της υγείας.

Από την άλλη πλευρά, πιο θετικά κρίνονται οι διατάξεις για το προσωπικό βιοϊατρικών επιστημών, που θα μπορεί να ενισχύει πιο ενεργά τις εφημερίες, δίνοντας ανάσες στα ήδη πιεσμένα νοσοκομεία. Παρόλα αυτά, οι συνδικαλιστές τονίζουν ότι πρόκειται για «σταγόνα στον ωκεανό», καθώς τα κενά παραμένουν τεράστια.

Η κριτική που κυριαρχεί στη διαβούλευση είναι σαφής: το νομοσχέδιο δίνει προσωρινές λύσεις αλλά δεν αγγίζει τη ρίζα του προβλήματος, που είναι η χρόνια υποστελέχωση και η φυγή νέων επιστημόνων. Οι ενώσεις γιατρών και νοσηλευτών μιλούν για ανάγκη μαζικών μόνιμων προσλήψεων και ουσιαστικών κινήτρων, τόσο μισθολογικών όσο και εργασιακών, για να σταθεί το ΕΣΥ στα πόδια του.

Η κυβέρνηση υπεραμύνεται των επιλογών της, λέγοντας ότι το πακέτο ρυθμίσεων είναι ένα πρώτο βήμα που θα σταθεροποιήσει την κατάσταση και πως η διαβούλευση θα δώσει χώρο να βελτιωθούν οι τελικές διατάξεις.