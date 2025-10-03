Αποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία αφήνονας πίσω της κύμα αστάθειας. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη έρχεται εκ νέου κύμα κακοκαιρίας από την επόμενη εβδομάδα.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας εξαιτίας της έντονης οργάνωσής του αφήνει πίσω αστάθεια. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ναι μεν το κυρίως μέτωπο αρχίζει και απομακρύνεται προς τα ανατολικά, παρ'όλα αυτά έχει αφήσει πίσω του μία έντονη ασταθή ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα οι καταιγίδες να επιμένουν και δυτικότερα.

Συγκεκριμένα, το μέτωπο καταιγίδων μετατοπίζεται στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, η περιοχή των Κυκλάδων, η βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.

Ο καιρός θα αρχίσει από σήμερα το απόγευμα να βελτιώνεται και έτσι θα πάμε σε ένα Σαββατοκύριακο με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες, παρά το γεγονός ότι η αστάθεια θα δηλώσει και πάλι το παρόν, οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες μπόρες, μέχρι το νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο το αναμένουμε μέσα στη Δευτέρα.

Πιο αναλυτικά μέσα στις επόμενες ώρες θα εστιάζονται οι βροχές και οι καταιγίδες προς το ανατολικό Αιγαίο και την ανατολική βορειοηπειρωτική χώρα.

Το ανατολικό Αιγαίο, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και Ιόνιο περιμένουμε βροχές ή και τοπικές καταιγίδες.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εστιάζονται κυρίως έως και τις μεσημβρινές ώρες προς το ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικότερα τμήματα της χώρας μας.

Στην Αττική, περιμένουμε συννεφιές και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Δεν αποκλείεται κοντά στο απόγευμα να βγουν κάποιες μπόρες, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι έντονες οι βροχές. Γενικά ο καιρός θα είναι ήπιος. Οι άνεμοι με ισχυρές εντάσεις και ο υδράργυρος έως και 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες ξεκινάμε με ψύχρα.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται για να πάμε σε αρκετά μεγάλα ανοίγματα. Ο υδράργυρος όχι πάνω από τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σάββατο και Κυριακή θα είναι δύο ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες, παρά το γεγονός οτι θα κάνει κρύο το πρωί στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Από το βράδυ της Κυριακής και μέσα στη Δευτέρα οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της Αδριατικής, το οποίο θα κατηφορήσει πάλι προς τη χώρα μας, δίνοντας ένα καιρικό μοτίβο αντίστοιχο.

Το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη περιμένουμε και πάλι κύμα κακοκαιρίας στη χώρα μας, με αρκετές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους ανέμους σε θάλασσα και ξηρά.

Και η νέα εβδομάδα πλεόν θα μπει με φθινοπωρινό καιρό.

