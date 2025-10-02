Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία από απόψε έως το βράδυ της Παρασκευής.

Απανωτά μηνύματα από το 112 εστάλησαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, λόγω της κακοκαιρίας που συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα με σφοδρές βροχές και καταιγίδες.

Όσοι βρίσκονται σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες και Λήμνο προειδοποιήθηκαν να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους τις επόμενες ώρες, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

{https://x.com/112Greece/status/1973847638643470722}

{https://x.com/112Greece/status/1973849040027566210}

{https://x.com/112Greece/status/1973852114121015595}

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών) έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα αύριο από το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένονται:

- Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

- Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

- Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελόριζου έως το βράδυ).

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

- Στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών) έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

- Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.

- Στα Δωδεκάνησα από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα.