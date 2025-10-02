Οι χρυσοθήρες αναζητούσαν χρυσές λίρες μέσα σε ένα λαγούμι που οι ίδιοι είχαν σκάψει, με βάθος πάνω από 10 μέτρα.

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικού όρου αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Λάρισας ο 77χρονος που συνελήφθη την Τρίτη για την κακουργηματική μορφή της παράβασης του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Ο ίδιος μαζί με άλλα τρία άτομα την Τρίτη έψαχναν για χρυσές λίρες στην περιοχή των Γόννων όταν ένας 53χρονος που ήταν στην παρέα εγκλωβίστηκε σε σπήλαιο και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr ο 77χρονος ήταν αυτός που κάλεσε τις Αρχές και παρέμεινε στο πλευρό του 53χρονου μέχρι να έρθει βοήθεια.

Τα άλλα δύο άτομα, αδέλφια με καταγωγή από χωριό της Λάρισας, διέφυγαν αρχικά και σήμερα παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην ανακριτικές αρχές όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα. Στον 77χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του κ. Μάριος Σπυρατος ο 77χρονος δεν γνώριζε ότι η περιοχή θεωρείται αρχαιολογικός χώρος.

