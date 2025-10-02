Ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Ανοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα,

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις σαρώνει τη χώρα και τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο. Σφοδρή καταιγίδα εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην Αθήνα, ενώ σύμφωνα με επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες, από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Σήμερα

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

γ. Στην κεντρική Μακεδονία

δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Αύριο Παρασκευή

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι αύριο

γ. Στα Δωδεκάνησα από νωρίς αύριο το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Σφοδρή νεροποντή έπληξε την Καλαμάτα

Η έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε από τις 7 έως τις 9 μετέτρεψε αρκετούς δρόμους της Καλαμάτας σε ποτάμια, ενώ το γεγονός ότι εκείνη την ώρα άνοιγαν και τα σχολεία δημιούργησε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε πολλές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών, μέσα σε μόλις μία ώρα έπεσαν 40 τόνοι νερό ανά στρέμμα, με αποτέλεσμα η Πυροσβεστική να δεχθεί 12 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και για καθαρισμούς βουλωμένων φρεατίων. Σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν σε δύο καταστήματα – στη νέα είσοδο της πόλης καθώς και στο κέντρο και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Νέδοντος & Γιατράκου.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να απασχολήσουν την περιοχή μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα. Από χθες το βράδυ, με την έκδοση προειδοποιητικού μηνύματος 112 που ήχησε στα κινητά των κατοίκων, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας –ΔΕΥΑΚ, Πολιτική Προστασία, τα συνεργεία καθαρισμού και πρασίνου καθώς και οι εθελοντική ομάδα όπως η ΟΑΚ Μεσσηνίας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

112 στη Λακωνία

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Λακωνίας, που καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία τύπου «Π» σαρώνει από σήμερα και μέχρι αύριο τη χώρα - συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και της Πολιτικής Προστασίας, αναφέρει το μήνυμα από το 112.

{https://x.com/112Greece/status/1973627757851480444}

Το βράδυ της Τετάρτης το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους των νησιών του Ιονίου, της Αχαΐας, της Μεσσηνίας και της Ηλείας που τους προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις.