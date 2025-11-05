Όσα αναφέρει για το νέο κύμα κακοκαιρίας ο Σάκης Αρναούτογλου. Αναλυτικά ο καιρός.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η νέα κακοκαιρία στην χώρα μας με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι τα ξημερώματα θα έχουμε φαινόμενα στα δυτικά και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης θα έχουν επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ειδικότερα, στην Αττική θέλει προσοχή μετά το μεσημέρι καθώς δεν αποκλείονται έντονες καταιγίδες, ενώ μέχρι το βράδυ οι βροχές θα έχουν φτάσει στα ανατολικά νησιωτικά.

Πολλές βροχές θα έχουμε επίσης στην ανατολική Χαλκιδική, στη Πέλλα, στην Ημαθία και στην Πιερία, ενώ χιόνια αναμένονται πάνω από τα 14000 μέτρα στα βουνά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 20 στα κεντρικά, στους 11 με 17 στα βόρεια και στους 26 στα νότια. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς και στα ανατολικά από 21 έως και 26 βαθμούς.

Την Παρασκευή νέες καταιγίδες θα έχουμε σε Θράκη και αν. Μακεδονια, όπως και στα Δωδεκάνησα, όπου χρειάζεται πολύ προσοχή το πρωί. Από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί και το Σάββατο δεν αναμένονται βροχές.

Τη Δευτέρα θα έχουμε ένα νέο πέρασμα με βροχές στο Ιόνιο και τη ΒΔ Ελλάδα.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=MSBiubOSGac}