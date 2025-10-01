Η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα περί αναβολής της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι.

Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί αίτησης αναβολής μίας εβδομάδας για την εκταφή της σορού του γιού του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε δήλωσή της η κ. Κωνσταντοπούλου επισημαίνει ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία εκταφής και ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της οικογένειας Ρούτσι επίσημη ενημέρωση. Όπως έγραψε το DNews νωρίτερα σήμερα, τη στιγμή που όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος σε απεργία πείνας επί 17 ημέρες τώρα, η αστυνομία θα τον αναζητήσει για να του επιδώσει την παραγγελία στο σπίτι του σε χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη για τυπικούς λόγους!

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημειώνει μεταξύ άλλων: «Ουδέποτε ορίσθηκε ημερομηνία εκταφής, ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει γίνει ούτε καν επίσημη έγγραφη ή προφορική ενημέρωση των γονέων από οποιονδήποτε αρμόδιο ότι έχει αποφασισθεί εκταφή του παιδιού τους, ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Εδώ και 6 ημέρες έχω κάνει πάμπολλες δηλώσεις για το θέμα αυτό. Και σήμερα επίσης έχω διαψεύσει όλα αυτά τα δημοσιεύματα.

Η εκταφή παραγγέλθηκε με προκαταρκτική για δημοσίευμα σε site…Από τα sites θα γίνει η εκταφή;

Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην 17η ημέρα απεργίας πείνας. Δίπλα του αγωνιά η σύζυγος, η Μιρέλα Ρούτσι και ο γιός του Κρις.

Η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της δικαστικής και εισαγγελικής λειτουργίας παίζουν με τις λέξεις, με τις μεθοδεύσεις και γενικά αρνούνται να συμπεριφερθούν θεσμικά.

Επειδή διάβασα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προσδιοριστεί η εκταφή για την Παρασκευή και ζητήθηκε αναβολή από δικής μου πλευράς διαψεύδω τα δημοσιεύματα αυτά. Θέλω να ενημερωθώ από πού προέρχονται. Ποιος δηλαδή διοχετεύει ειδήσεις για να αποπροσανατολίσει και σας λέω ξεκάθαρα ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας αλλά και του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας και του Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας στα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για διενέργεια τοξικολογικών, βιοχημικών εξετάσεων, ιατροδικαστικών πράξεων και επιστημονικών διερευνήσεων. Έχουν υποβληθεί συγκεκριμένα αιτήματα που δεν έχουν απαντηθεί επισήμως

Μέχρι σήμερα καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει περιέλθει στον Πάνο Ρούτσι, καμία αρχή δεν έχει επιδιώξει να έρθει σε επαφή μαζί του για το ζήτημα της εκταφής, ούτε και με την σύζυγό του, Μιρέλα ούτε και με τον γιό του, Κρις. Ότι πληροφορία έχουμε για την δικογραφία - φάντασμα που δεν έχει φτάσει στον διοικητή της αστυνομίας Περάματος, αλλά του έχει περιέλθει μόνο ηλεκτρονικά, την έχουμε συλλέξει μετ’ εμποδίων. Μιλάμε για ένα σύστημα που με σαδιστικό τρόπο βασανίζει έναν απεργό πείνας, γονιό και δεν του απαντά, για ποιο λόγο δεν έχει διαταχθεί ακόμη η διενέργεια των απαιτούμενων πράξεων για να μάθει τι σκότωσε το παιδί του και ποια είναι η απάντηση στο αίτημα να γίνει τώρα που έχει διαταχθεί η εκταφή. Σύμφωνα με όλους τους επιστήμονες το να γίνει η εκταφή μόνο για DNA θα θέσει σε διακύβευση τα στοιχεία, τα δείγματα, τα πειστήρια εκείνα τα οποία μπορούν να αποκαλύψουν στοιχεία του εγκλήματος που μένουν ακόμη κρυμμένα με πρωτοβουλία και ευθύνη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Καλώ τον πρωθυπουργό ξεκάθαρα να πει τι πιστεύει, πρέπει να γίνει αυτή η εξέταση που είναι επιβεβλημένη σε κάθε περίπτωση;».