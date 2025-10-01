Η 28χρονη πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας με αιμορραγία.

Αναφυλακτικό σοκ υπέστη η 28χρονη έγκυος- μητέρα ενός παιδιού δύο ετών- που έχασε τη ζωή της στην Άρτα, μετά τη χορήγηση αντιβιοτικού.

Το βράδυ της Κυριακής (28/9), στις 23:20, η 28χρονη πήγε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Είχε «κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) και βρισκόταν στην έκτη εβδομάδα της κύησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο και έγινε εισαγωγή της στο νοσοκομείο. Ωστόσο, της χορηγήθηκε αντιβιοτικό με συνέπεια να πάθει αναφυλακτικό σοκ. «Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε», αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Ήδη η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 28χρονης.

Η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής - Γυναικολογικής του Γ. Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

Πολυοργανική ανεπάρκεια και ανακοπή υπέστη η 28χρονη

Στην 28χρονη χορηγήθηκε μια κοινή αντιβίωση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Όταν έπαθε αναφυλακτικό σοκ, κλήθηκαν αναισθησιολόγος και εντατικολόγος, η 28χρονη διασωληνώθηκε και αρχικά την πήγαν στην ανάνηψη χειρουργείων γιατί δεν υπήρχε κενό κρεβάτι στη ΜΕΘ, δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννακός στην εκπομπή Live News του Mega.

Το πρωί της Δευτέρας (29/9) βρέθηκε κρεβάτι στη ΜΕΘ, όμως σήμερα τα ξημερώματα η 28χρονη υπέστη πολυοργανική ανεπάρκεια και ανακοπή, με συνέπεια να αφήσει την τελευταία της πνοή,

Πέρα από την ΕΔΕ, για τον θάνατο της 28χρονης στην Άρτα έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν διενεργήθηκε νεκροψία- νεκροτομή, η οικογένεια της γυναίκας έλαβε το πιστοποιητικό θανάτου και το απόγευμα της Τετάρτης τελέστηκε η κηδεία της 28χρονης στο χωριό Πολύδροσο.

