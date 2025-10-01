Η 28χρονη ήταν αλλεργική στην αντιβίωση που της χορηγήθηκε και άφησε την τελευταία της πνοή.

28χρονη έγκυος άφησε την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο Άρτας, μετά από σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση που της χορηγήθηκε στη μαιευτική κλινική.

Η γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο λόγω πόνων στην κοιλιακή χώρα και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά τη χορήγηση της αντιβίωσης, προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών, η κατάσταση της νεαρής γυναίκας ήταν κρίσιμη, και τελικά δεν κατέστη δυνατόν να κρατηθεί στη ζωή. Το γεγονός έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ένορκη διοικητική εξέταση για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου της εγκύου και να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.