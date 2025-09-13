Games
Θεσσαλονίκη: 51χρονος υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα εντόμου

Στο συμβάν επιχείρησε 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και συνολικά 4 διασώστες ΕΚΑΒ.

Σοβαρή αλλεργική αντίδραση υπέστη 51χρονος, στη Θεσσαλονίκη, μετά από τσίμπημα εντόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με ανάρτησή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ δήλωσε ότι η αντίδραση εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ, με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων.

Για τη διάσωση του ασθενούς χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα Διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ.

Ο ασθενής στην συνέχεια σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση & παρακολούθηση.

