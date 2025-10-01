Η 62χρονη θα εκτίσει έναν μήνα από τους συνολικά 14 που της επιβλήθηκαν, οι ισχυρισμοί της.

Ένοχη για ψευδή κατάθεση κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βοιωτίας η 62χρονη που ομολόγησε ότι έθαψε τη 91χρονη μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι τους στο Κλειδί προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει τον έναν, ενώ το υπόλοιπο έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Η κατηγορούμενη δήλωσε στο δικαστήριο ότι η μητέρα της πέθανε τέλη Αυγούστου 2023 και ότι, εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων και χρεών σε τοκογλύφο, βρέθηκε σε απόγνωση. Όπως εξήγησε, είχε δανειστεί αρκετά χρήματα και ο τοκογλύφος πίεζε συνεχώς για αποπληρωμή, ακόμη και απειλώντας την οικογένειά της. «Σκεφτόμουν να εξαφανιστώ ή να κάνω κακό στον εαυτό μου, αλλά προσπάθησα να προστατεύσω το παιδί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd71g3kmmosh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γιος 62χρονης: «Νιώθω ενοχές ότι τα δικά μου έξοδα οδήγησαν τη μητέρα μου σε οικονομικό αδιέξοδο»

Ο γιος της κατέθεσε ότι έχει να δει τη μητέρα του από το 2021 και περιέγραψε τα μεγάλα οικονομικά βάρη που αντιμετώπιζαν, με δάνεια και απειλές τοκογλύφων. Όπως είπε, ενημερώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν η μητέρα του τον ειδοποίησε από το κρατητήριο ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο της γιαγιάς. Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης ο ανιψιός της ηλικιωμένης, ο οποίος αρνήθηκε ότι βοήθησε στην μεταφορά της γυναίκας, παρά τις ισχυρισμούς της κατηγορούμενης ότι του έδωσε χρήματα για να τη μεταφέρει. Τελικά παραδέχτηκε ότι βοήθησε μετά από πίεση του εισαγγελέα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd71q9frwdf5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς η 62χρονη δικαιολόγησε την απόφασή της να μην αποκαλύψει τον θάνατο της μητέρας της

Ο δικηγόρος της ζήτησε ελαφρυντικά, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορούμενη ενήργησε για τον γιο της, ζούσε με ταπεινότητα και έχει μετανιώσει. Στην κατάθεσή της η 62χρονη ανέφερε πως τα πρώτα προβλήματα υγείας της μητέρας της ξεκίνησαν το 1997, ενώ μίλησε για τα προβλήματα υγείας του γιου της, αλλά και για την κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην σύζυγό της. «Όλα άρχισαν το 1997. Οι θεραπείες της μητέρας μου ήταν κοστοβόρες. Έχασε το ένα της μάτι, μετά το άλλο. Το 1997 κάνω το παιδί. Χάρηκαν πολύ. Όταν ο γιος μου ήταν 1,5 έτους, εμφανίστηκε το πρόβλημα υγείας του. Ο πρώην σύζυγός μου ήταν τοπογράφος. Δεν στερούμασταν. Ήμασταν καλά. Μετά το παιδί άρχισε να εμφανίζει αλλεργίες. Τον Σεπτέμβριο του 2000 μαύρισε. Σε δύο μέρες είχε μαυρίσει παντού».

«Μας είπαν ότι αυτό είναι αυτοάνοσο. Από εκεί και μετά σταμάτησε να βοηθάει. Ξαφνικά, μια μέρα, σαν να κατέβασε τον διακόπτη. «Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον ταξιτζή». Δεν ήθελε ένα παιδί άρρωστο. Καθόταν μέσα στο σπίτι, κοίταγε το ταβάνι. Δεν έδινε τίποτα. Τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Δύο μέρες νοσηλείας 2.000 ευρώ. Τα έδωσε και μετά τα ζήτησε πίσω».

«Όταν κοιμόταν το παιδί, είχε πολλές εκρήξεις. Δεν μιλούσα. Είχα καλέσει αστυνομία πολλές φορές. Έβλεπαν τα αίματα. Το 2003 έκανα ασφαλιστικά μέτρα για να φύγω. Έγιναν πολλά δικαστήρια και η διατροφή ήταν 400 ευρώ τον μήνα. Δεν τα έδινε. Όταν υπάρχει ένα αλλεργικό σοκ και πρέπει να πας στο Παίδων με 170 ευρώ και 130 να σε φέρουν, δεν έχεις τον χρόνο να ψάξεις τον πρώην», είπε όταν ρωτήθηκε γιατί προτίμησε να απευθυνθεί σε τοκογλύφο αντί στον πρώην σύζυγό της. Η 62χρονη υποστήριξε πως τα χρέη σε τοκογλύφους ήταν μεγάλα, με την πρώτη της σκέψη να είναι πως εάν δεν μιλήσει για τον θάνατο της μητέρας της, τότε θα μπορούσε να τους ξεχρεώσει με τη σύνταξή της.

«Είχα πάρει τηλέφωνο έναν ξάδελφο, που ήξερε ότι είχα οικονομικά προβλήματα. Ήξερα ότι 2.500 ευρώ ήταν τα έξοδα της κηδείας. Πάνω στην απελπισία μου η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αν δεν πω για το θάνατο της μητέρα μου, θα μείνουν τα χρήματα για να εξοφλήσω τον τοκογλύφο. Το 2023 το χρέος ήταν 56.000 ευρώ. 1.400 με 1.500 τον μήνα έπαιρνε η μητέρα μου», ισχυρίστηκε η 62χρονη.

Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα, κρίνοντας ότι τα κίνητρα δεν ήταν ταπεινά, αλλά συνδεδεμένα με απάτη σε βάρος του δημοσίου. Η πρόεδρος του δικαστηρίου συμφώνησε με τον εισαγγελέα ότι η 62χρονη εξαπάτησε το κράτος με σκοπό την οικονομική της ωφέλεια, ενώ ο δικηγόρος της τόνισε ότι η δημοσιότητα της δίκης δεν επηρέασε την απόφαση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd71snbchub5?integrationId=40599y14juihe6ly}