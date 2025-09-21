Όταν πραγματοποιήθηκε η εκταφή, εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός τυλιγμένος με κλινοσκεπάσματα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στο Κλειδί Βοιωτίας για μια φρικιαστική ιστορία με πρωταγωνίστρια μία 62χρονη Διευθύντρια ΚΕΠ, η οποία εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον είχε θάψει τη μητέρα της, που είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια, στην αποθήκη του σπιτιού τους για να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα, με τη βοήθεια ενός άνδρα, με μόνο γνωστό το μικρό του όνομα ως «Γιάννης», κατάφερε να θάψει την ηλικιωμένη μητέρα της, εισπράττοντας εκτός από τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας που εκείνη έπαιρνε.

Πώς αποκαλύφθηκε

Μετά από ανώνυμη καταγγελία στην Εισαγγελία Θηβών ότι είχε εξαφανιστεί η μητέρα της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στην 62χρονη και στην οικία της.

Η γυναίκα υπεστήριξε πως η μητέρα της έλειπε και θα επέστρεφε την επόμενη ημέρα.

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι της, την επόμενη ημέρα, η 62χρονη τους εμφάνισε μία 85χρονη γειτόνισσά της με άνοια ως τη μητέρα της.

Οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις της, ρώτησαν και γείτονες και διαπίστωσαν πως αυτή η ηλικιωμένη δεν είχε καμία σχέση με την αγνοούμενη μητέρα της και έτσι προχώρησαν στη σύλληψή της.

Ανακρινόμενη η συλληφθείσα ομολόγησε τις πράξεις της, που τις απέδωσε στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και υπέδειξε στη συνέχεια στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη μητέρα της.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν μικρό λάκκο στο διπλανό μαντρί και εντόπισαν τη σορό της 91χρονης καλυμμένη μόνο με χώμα, σε μικρή διάμετρο, κάτι που δείχνει ότι η ταφή έγινε με σκοπό την απόκρυψη και τοποθετήθηκε κουλουριασμένη.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε σχετικά η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας και τα οστά περισυνελέγησαν και θα αποσταλούν αρμοδίως για εξέταση.

