Τι αποκάλυψε ο ανιψιός της γυναίκας που της ζητήθηκε να παριστάνει τη μητέρα της 62χρονης και πάσχει από άνοια. «Νιώθω ντροπή για ό,τι έκανα».

Μετανιωμένη δηλώνει η 62χρονη στη Βοιωτία που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, θάβοντάς την σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της.

«Νιώθω ντροπή για ό,τι έκανα» λέει τώρα η 62χρονη, που από την ημέρα της απολογίας της μέχρι σήμερα, δεν εμφανίζεται στο χωριό.

«Ήμουν απελπισμένη, λόγω των χρεών μου, τα οποία δημιουργήθηκαν από διαχρονικά, πάρα πολύ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα υγείας και όχι μόνο. Έκανα μεγάλο λάθος, που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις αρχές. Το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή. Θα αποδεχθώ τις συνέπειες των πράξεων μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα που πήρα, χωρίς να τα δικαιούμαι».

Από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κρήτης αναμένονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα της σκοτεινής υπόθεσης στη Βοιωτία.

«Σύντομα θα δώσουμε στις Αρχές ό,τι πληροφορία μπορεί να εξαχθεί από το σκελετό σχετικά με την ταυτότητα, την αιτία και το είδος θανάτου, καθώς και εκτίμηση του χρόνου παραμονής στο έδαφος», δήλωσε η Έλενα Κρανιώτη αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθύντρια Ιατροδικαστικής Μονάδας.

Η αποκάλυψη για τις επιδοτήσεις

Ένα νέο στοιχείο αποκάλυψε το MEGA. Δεν ήταν μόνο η σύνταξη που λάμβανε η 62χρονη από την μητέρα της αλλά και επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι μια, ούτε δύο αλλά συνολικά 4 μόνο για το 2023 και το 2024.

Στο MEGA μίλησε και ο ανιψιός της γυναίκας που της ζητήθηκε να παριστάνει τη μητέρα της 62χρονης και πάσχει από άνοια.

«Μου λέει ''με σώζει ή αυτοκτονώ''. Και εγώ από την αφέλεια μου πες, από την καλοσύνη μου, την λυπήθηκα, της λέω ”τι θες να κάνουμε, να πάρω τη θεία σου έστω και μια μέρα να την φιλοξενήσουμε”».

Και όσο η έρευνα προχωρά τόσο φαίνεται ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης πρέπει να επήλθε πριν από το 2023, καθώς όλο και περισσότερες είναι οι μαρτυρίες που αναφέρουν πως την είδαν τελευταία φορά το 2021.

«Κάτι επίσημο δεν υπάρχει για να σας πω, πέραν δηλαδή της δίωξης που υπάρχει για την ψευδή κατάθεση. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει καλέσει η εισαγγελία για να δώσουμε εξηγήσεις στα πλαίσια της προκαταρκτικής για άλλο αδίκημα», είπε ο δικηγόρος της 62χρονης.