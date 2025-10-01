Δικογραφία σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου ενώ από πλευράς Υπουργείου Παιδείας έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Ένα τετράχρονο κορίτσι διέφυγε της προσοχής των νηπιαγωγών, βγήκε από το 90ο Νηπιαγωγείο Αθηνών στον Άγιο Παντελεήμονα και περιπλανιόταν για περίπου μία ώρα, προτού εντοπιστεί.

Την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά, το παιδί είδε τη μητέρα του έξω από το σχολείο. Ωστόσο, μέχρι να πάει η μητέρα στην πόρτα, το κορίτσι διέφυγε της προσοχής των νηπιαγωγών και βγήκε από το σχολείο.

Τελικά εντοπίστηκε έπειτα από περίπου 45 λεπτά με μία ώρα, σε απόσταση 10 λεπτών από το σχολείο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Το τετράχρονο κορίτσι είχε ξαναφύγει από το σχολείο, πριν από περίπου 10 ημέρες, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Έπειτα από το συμβάν, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Μάλιστα από πλευράς Υπουργείου Παιδείας έχουν κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για τη διαλεύκανση του περιστατικού καθώς έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

