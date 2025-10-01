Ολιγόλεπτη συνάντηση είχε η ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Μετά την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι είχε μια σύντομη συνάντηση, διαρκείς μόλις 15 λεπτών και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κ. Κοβέσι ζήτησε αύξηση των οργανικών θέσεων των ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, αίτημα που είχε υποβάλει νωρίτερα και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Επιπλέον η κ. Κοβέσι φέρεται να ζήτησε να της δοθεί η δυνατότητα να ανανεώσει την απόσπαση ορισμένων ελλήνων ευρωεισαγγελέων και να μην εξαρτάται αυτή από την απόφαση του ΑΔΣ , κάτι που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές δεν έχουν δικαίωμα πειθαρχικού ελεγχου για πιθανές αρνητικές ενέργειες ή συμπεριφορές των ελλήνων εντεταλμενων Ευρωπαίων εισαγγελέων.