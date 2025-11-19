«Πρόκειται για μια απαράδεκτη και αόριστη καταγγελία, με αυθαίρετα συμπεράσματα του διαβόητου φασίστα Πλεύρη, που καταρρίπτονται από την πραγματικότητα, που είναι γνωστή σε όλους» υπογραμμίζει το ΚΚΕ.

Η μήνυση – καταγγελία σε βάρος του ΚΚΕ ήταν προφανώς ψευδής και ανυπόστατη, ήταν προδήλως νομικά αβάσιμη και ως τέτοια θα έπρεπε να έχει αρχειοθετηθεί, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το κόμμα, αντιδρώντας έντονα στην ανακοίνωση του Αρείου Πάγου.

Σημειώνεται ότι ο Άρειος Πάγος είχε απαντησει για τη δικογραφία με αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα, που αφορούσε στην παραβίαση της νομοθεσίας περί οικονομικών των κομμάτων, μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη, πως «επειδή τα καταγγελλόμενα δεν ήταν προδήλως νομικά αβάσιμα, ώστε ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών να μπορεί να την αρχειοθετήσει, χωρίς οποιαδήποτε έρευνα» και στην περίπτωση αυτή η υποβολή της στη Βουλή να εμφανίζεται ως «αδικαιολόγητα διεκπεραιωτική και καταχρηστική», υποβλήθηκε στον πρόεδρο της Βουλής διά του υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Σύνταγμα.

Το ΚΚΕ απαντά πως «πρόκειται για μια απαράδεκτη και αόριστη καταγγελία, με αυθαίρετα συμπεράσματα του διαβόητου φασίστα Πλεύρη, που καταρρίπτονται από την πραγματικότητα, που είναι γνωστή σε όλους. Τα οικονομικά του Κόμματος, όπως όλων των κομμάτων, ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στο πλαίσιο ειδικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Πρόκειται για Επιτροπή, στην οποία μετέχουν, κατά πλειοψηφία μάλιστα, δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο), Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όπως μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)».

Όπως αναφέρει το ΚΚΕ, «μάλιστα, το έργο της Επιτροπής Ελέγχου επικουρεί ειδικός Εισαγγελέας Πρωτοδικών, που ασχολείται αποκλειστικά με τις υποθέσεις του νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Επομένως οι αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, εκπρόσωποι των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, έλεγξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ελέγχουν τα οικονομικά του ΚΚΕ.

»Αυτές έλεγξαν και επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο στο ΚΚΕ με βάση τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, για έναν και μόνο λόγο, για το γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν καταρτίζει και δεν δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των μελών, φίλων του, άλλων ανθρώπων που το εκτιμούν και το στηρίζουν οικονομικά. Γιατί γενικά το ΚΚΕ τηρεί όλες τις διατυπώσεις της νομοθεσίας, δηλώνει και δημοσιοποιεί κανονικά όλα τα έσοδά του, ενώ εκπληρώνει και όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Αυτά τουλάχιστον, που είναι γνωστά στις αρχές, θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί κατά την εξέταση της καταγγελίας - μήνυσης του διαβόητου Πλεύρη, με τις αόριστες αναφορές περί «παραβιάσεων», και η καταγγελία να έχει αρχειοθετηθεί. Έστω σε κάποιο από τα στάδια ελέγχου αυτής, προτού τελικά διαβιβαστεί στη Βουλή το απαράδεκτο αίτημα άρσης ασυλίας του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του».

Τα ερωτήματα

Όπως σημειώνει και ο Βασίλης Σκουρής, μεταξύ άλλων:

- Μεγάλο ερώτημα συνεπώς είναι γιατί αποστάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές ενώ είναι ανυπόστατη η σχετική δικογραφία στη Βουλή, καθώς πλέον δεν αποστέλλονται ψευδείς ή "ψεκασμένες" δικογραφίες! Κάθε μέρα που περνάει η ηγεσία της δικαιοσύνης απαξιώνει όλο και περισσότερο την πίστη των ανθρώπων ότι η Θέμιδα είναι τυφλή και ότι "υπακούει" και σε πολιτικές σκοπιμότητες!

- Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έχει δεχθεί πρόστιμο γιατί δεν δίνει τα στοιχεία όσων συμβάλλουν στα οικονομικά του, κυρίως μεροκαματιάρηδων- ενώ τα κόμματα εξουσίας διαθέτουν ασυλία;

Τι ανέφερε η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου

Με αφορμή καταγγελία πολιτικού κόμματος, που αφορά τη διαβίβαση δικογραφίας από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στην οποία αναφέρεται ότι «δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για το γεγονός ότι μία τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή» επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Κατά το άρθρο 62 του ισχύοντος Συντάγματος, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος, για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, εκτός των αυτόφωρων κακουργημάτων, ενώ κατά το άρθρο 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, οι αιτήσεις της εισαγγελικής αρχής για τη χορήγηση άδειας άσκησης ποινικής δίωξης κατά βουλευτή, αφού ελεγχθούν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υποβάλλονται στη Βουλή δια του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποβλήθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δικογραφία σε βάρος βουλευτή, Γ.Γ. της Κ.Ε. πολιτικού κόμματος, η οποία σχηματίστηκε μετά από μήνυση ιδιώτη. Η εν λόγω δικογραφία ελέγχθηκε από αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό και επειδή τα καταγγελλόμενα δεν ήταν προδήλως νομικά αβάσιμα, ώστε ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών να μπορεί να την αρχειοθετήσει, χωρίς οποιαδήποτε έρευνα και, στην περίπτωση αυτή, η υποβολή της στη Βουλή να εμφανίζεται ως αδικαιολόγητα διεκπεραιωτική και καταχρηστική, η δικογραφία υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων δια του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων άρθρο 62 του Συντάγματος και 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής».