Στόχος της κυβέρνησης είναι απλώς οι ακροδεξιοί ψήφοι ή επιστρέφουμε σε εποχές πριν την μεταπολίτευση;

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» ανέδειξαν άμεσα (ΕΔΩ) το μείζον πολιτικό θέμα που δημιουργείται με τη διαβίβαση στη Βουλή δικογραφία με βάση τη μήνυση του ακροδεξιού («φασίστα» τον χαρακτηρίζει ο Περισσός) Κωνσταντίνου Πλεύρη, βάσει της οποίας ζητείται η άρση της ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα με βάση το νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων!

Το Dnews (ΕΔΩ) δημοσίευσε και την απάντηση του Αρείου Πάγου στο ΚΚΕ, καθώς η ηγεσία της δικαιοσύνης εγκαλείται (και δικαίως κατά τη γνώμη του υπογράφοντα) καθώς μεταβίβασε στη Βουλή ως «νομικά βάσιμα» τα όσα αδιανόητα αναφέρονται στη μήνυση Πλεύρη!

Για την ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να πει κανείς πολλά πράγματα, καθώς δεν την απασχολεί όπως η πολύ αρνητική εικόνα της σε ποσοστά πάνω από το 75% (ή και 80%) της κοινής γνώμης.

Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο στόχος της κυβέρνησης που ξεκίνησε ως «φιλελεύθερη» και οδηγείται όλο και περισσότερο σε ακροδεξιές θέσεις. Είναι μόνο οι ψήφοι της ακροδεξιάς και των ομοίων του Κωνσταντίνου Πλεύρη; Μήπως είναι κάτι ακόμα χειρότερο, να επιστρέψει η χώρα στην προ 1974 περίοδο, με τον αντικομμουνισμό να κυριαρχεί και κόμματα να κηρύσσονται παράνομα; Δέστε άλλωστε και την «εβδομάδα αντικομμουνισμού» που έχει εξαγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζοντας τις εποχές του μακαρθισμού!

Σε κάθε περίπτωση πολλά θα φανούν όταν η δικογραφία θα οδηγηθεί (;) στην Ολομέλεια, όπου κάθε κόμμα θα λάβει θέση, όπως και ο κάθε βουλευτής. Και όπου η κυβέρνηση θα φανεί -εμμέσως ή και ευθέως- αν συμφωνεί ή αν αποδοκιμάζει με την ηγεσία της δικαιοσύνης και τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι απαντάει το ΚΚΕ στον Άρειο Πάγο

Η απάντηση του Περισσού στην ηγεσία της δικαιοσύνης έχει ως εξής:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου επέλεξε να απαντήσει στο γιατί μεταβίβασε στην Βουλή τη δικογραφία, που αφορά μήνυση του φασίστα Πλεύρη, ζητώντας άρση της ασυλίας του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, με βάση το νόμο για τα οικονομικά των κομμάτων.

Η Εισαγγελία υπερασπίζεται την απόφαση της να διαβιβάσει την κατάπτυστη δικογραφία στη Βουλή αναφέροντας πως «τα καταγγελλόμενα δεν ήταν προδήλως νομικά αβάσιμα».

Η μήνυση – καταγγελία σε βάρος του ΚΚΕ ήταν προφανώς ψευδής και ανυπόστατη, ήταν προδήλως νομικά αβάσιμη και ως τέτοια θα έπρεπε να έχει αρχειοθετηθεί.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη και αόριστη καταγγελία, με αυθαίρετα συμπεράσματα του διαβόητου φασίστα Πλεύρη, που καταρρίπτονται από την πραγματικότητα, που είναι γνωστή σε όλους.

Τα οικονομικά του Κόμματος, όπως όλων των κομμάτων, ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στο πλαίσιο ειδικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής.

Πρόκειται για Επιτροπή, στην οποία μετέχουν, κατά πλειοψηφία μάλιστα, δικαστές των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος, Ελεγκτικό Συνέδριο), Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όπως μεταξύ άλλων και ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Μάλιστα, το έργο της Επιτροπής Ελέγχου επικουρεί ειδικός Εισαγγελέας Πρωτοδικών, που ασχολείται αποκλειστικά με τις υποθέσεις του νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Επομένως οι αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, εκπρόσωποι των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, έλεγξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ελέγχουν τα οικονομικά του ΚΚΕ.

Αυτές έλεγξαν και επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο στο ΚΚΕ με βάση τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, για έναν και μόνο λόγο, για το γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν καταρτίζει και δεν δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των μελών, φίλων του, άλλων ανθρώπων που το εκτιμούν και το στηρίζουν οικονομικά. Γιατί γενικά το ΚΚΕ τηρεί όλες τις διατυπώσεις της νομοθεσίας, δηλώνει και δημοσιοποιεί κανονικά όλα τα έσοδά του, ενώ εκπληρώνει και όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Αυτά τουλάχιστον, που είναι γνωστά στις αρχές, θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί κατά την εξέταση της καταγγελίας – μήνυσης του διαβόητου Πλεύρη, με τις αόριστες αναφορές περί «παραβιάσεων», και η καταγγελία να έχει αρχειοθετηθεί. Έστω σε κάποιο από τα στάδια ελέγχου αυτής, προτού τελικά διαβιβαστεί στη Βουλή το απαράδεκτο αίτημα άρσης ασυλίας του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του».