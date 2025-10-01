Οι εργαζόμενοι αντιδρούν δυναμικά στο 13ωρο που φέρνει το νομοσχέδιο Κεραμέως: Στις 11 το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, ναυτικοί, εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οδηγοί ταξί και εμποροϋπάλληλοι συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, διαμαρτυρόμενοι για το 13ωρο.

«Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής», τονίζει η ΓΣΕΕ καλώντας σε συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η ΓΣΕΕ διεκδικεί απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που, όπως υπογραμμίζει «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», μείωση του εργασιακού ωραρίου και πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ η ΑΔΕΔΥ προτάσσει στα αιτήματά της την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και τις αυξήσεις στις αποδοχές.

Στην απεργία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων (γιατροί, νοσηλευτές, ΕΚΑΒ), καθηγητές και δάσκαλοι, δικαστικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, ταξί και πλοία.

Συμμετέχουν ακόμη οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως επίσης και η ΠΟΕΔΗΝ ενώ απόφαση συμμετοχής στην απεργία πήρε και η ΠΟΣΔΕΠ.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία είχε αποφασίσει να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αλλά η απεργία τους κρίθηκε παράνομη έπειτα από προσφυγή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Έτσι οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, τραμ και ηλεκτρικός

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1) θα λειτουργήσουν από τις 9:00 έως τις 17:00 προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση των διαδηλωτών στα συλλαλητήρια και τις προσυγκεντρώσεις.

Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια στο μετρό:

Γραμμή 1 μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά): Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 και 3 μετρό: Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο τραμ

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 και 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00 καθώς συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.