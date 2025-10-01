Ανεμοι, βροχές και έντονο κρύο θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σε νότιους, γεγονός που σηματοδοτεί και την μετατόπιση της νέας κακοκαιρίας, σύμφωνα με το Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οι νοτιάδες θα κυριαρχήσουν αύριο στις θάλασσές μας και την Παρασκευή σιγά σιγά θα γυρίσουν σε βοριάδες με μεγάλες εντάσεις, ακόμη και στα επίπεδα θυέλλης.

Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον από την Παρασκευή, όπου θα δούμε τη χώρα μας να χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στη Θεσσαλία και πιο βόρεια θα επικρατεί κανονικός χειμώνας - θερμοκρασίες από 10 έως και 14 βαθμούς Κελσίου. Λίγο πιο νότια, σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 24 με 26 βαθμούς.

Ουσιαστικά στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες θα συνυπάρξουν δύο εποχές. Από τη μία πλευρά το προχωρημένο φθινόπωρο, ίσως ακομα και χειμώνας για τη βόρεια - βορειοδυτική Ελλάδα, με κρύο. Και από την άλλη λίγο πιο αναοιξιάτικο σκηνικό με πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες.

Η περισσότερη βροχή θα πέσει στα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού - βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες συννεφιές προς το βοδειοδυτικό κομμάτι, όπου δεν αποκλείεται να δούμε και λίγες βροχές. Ο υδράργυρος έως και 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη βροχές κατά διαστήματα σε περιοχές του Θερμαϊκού. Ο υδράργυρος έως και 22 βαθμούς Κελσίου. Θα κάνει κρύο την Παρασκευή και στη Θεσσαλονίκη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ενώ θα έχουμε βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα μέχρι και το απόγευμα, μέσα στη νύχτα μας έρχεται αυτή η νέα κακοκαιρία. Άρα κατά τη διάρκεια της νύχτας περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες μέσα στο Ιόνιο και τα Επτάνησα.

Την Πέμπτη, θα απασχοληθεί όλη η Ελλάδα από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιθανόν και στον νομό Αττικής.

Τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε προς τη περιοχή της δυτικής χώρας και στην εξέλιξή του το φαινόμενα θα μετακινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά. Εκεί περιμένουμε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Αρκετές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στην Αττική κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα που ίσως επηρεάσει και νωρίς τη νύχτα αρκετές περιοχές του νομού.

Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος.

Την Παρασκευή θα εκτονωθεί το κύμα αστάθειας, αφήνοντας πίσω του αστάθεια και περιμένουμε τα φαινόμενα να περιοριστούν προς τη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, για να αρχίσει σιγά σιγά το απόγευμα να ολοκληρώνει τη δράση της.

Θα έχουμε νοτιάδες στα επίπεδα θυέλλης. Με το πέρασμα της κακοκαιρίας θα αρχίσει να μπαίνει ο βοριοδυτικός άνεμος ο οποίος θα οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, για να έχουμε ακόμη και χιόνια σε βουνά της βόρειας - ηπειρωτικής χώρας.

Άκρως χειμωνιάτικος ο καιρός, απότομα προς τη βόρεια - βορειοδυτική Ελλάδα. Περισσότερα φθινοπωρινός ανοιξιάτικος στα νοτιότερα τμήματα της χώρας. Δύο εποχές θα συνυπάρξουν πάνω από τη χώρα μας Πέμπτη και Παρασκευή.

Το Σαββατοκύριακο εκτονώνεται η κακοκαιρία, πάμε σε πιο ήπιο καιρό και νέο κύμας κακοκαιρίας από την επόμενη εβδομάδα, πάλι με ένα πέρασμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

