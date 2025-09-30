Στον φετινό μαθητικό διαγωνισμό υπήρξαν περισσότερες από 900 συμμετοχές.

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στην Αίθουσα Τελετών «Ελ. Βενιζέλος» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η Τελετή Βράβευσης των Διακριθέντων του 6ου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ» για μαθητές Γ’ Λυκείου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Ο διαγωνισμός καθιερώθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) το 2018 και διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο μαθητικός Διαγωνισμός «ΕΡΜΗΣ» έχει καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός άμιλλας οικονομικών γνώσεων ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελληνική Επικράτεια.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ένα πεδίο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας και επιπλέον δημιουργούνται κίνητρα στη νέα γενιά να αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση και γνώσεις για τις σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις.

Χαιρετισμό απηύθυναν στην εκδήλωση ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Καθηγητής Εμμανουήλ Κρητικός ο οποίος έκανε και την παρουσίαση αποτίμησης του Διαγωνισμού, ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Αντιπρόεδρος του Διαγωνισμού, ο Ομότιμος Καθηγητής Απόστολος Φιλιππόπουλος, Μέλος της Επιτροπής, η εκπρόσωπος του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κα Ελισσάβετ Μαυρίδου και η Πρόεδρος της Ένωσης Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης κα Σοφία Τακάογλου.

Στην τελετή έγινε η απονομή των βραβείων στους 6 πρώτους επιτυχόντες που συνοδεύονταν από χρηματικό έπαινο, μία ευγενική χορηγία της Τράπεζας της Ελλάδος ενώ δόθηκαν και τιμητικοί έπαινοι στους/στις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/ριες της Τελικής Φάσης του Διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι στον φετινό Διαγωνισμό υπήρξαν περισσότερες από 900 συμμετοχές. Η Α’ Φάση πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2025 κι έγινε με εξ αποστάσεως μεθόδους. Η Β’ και τελική Φάση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Απριλίου 2025, δια ζώσης, στο κεντρικό κτήριο του ΟΠΑ (Πατησίων 76) και συμμετείχαν 113 μαθητές/τριες που είχαν διακριθεί στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού.

Επίσης, δόθηκαν Τιμητικοί Έπαινοι Διάκρισης στα Σχολεία και στους Υπεύθυνους Καθηγητές/ριες Οικονομικών στα οποία φοιτούσαν οι 6 πρώτοι Διακριθέντες μαθητές/τριες του Διαγωνισμού και στους Καθηγητές/ριες με τις περισσότερες συμμετοχές μαθητών/τριών στο Διαγωνισμό. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, δήλωσε πως «το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης και προσφοράς, βράβευσε σήμερα τους διακριθέντες του 6ου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Οικονομικά «ΕΡΜΗΣ».

Αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη για το Πανεπιστήμιο το γεγονός ότι φέτος περισσότεροι από 900 μαθητές/τριες Γ’ Λυκείου, εμπιστεύτηκαν τον θεσμό και πήραν μέρος στον Διαγωνισμό, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για εξειδικευμένες γνώσεις στα Οικονομικά. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλες και όλους τους συμμετέχοντες, αλλά και στην Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού «ΕΡΜΗΣ» για την άρτια διοργάνωση».