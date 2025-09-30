Πότε η Πανσέληνος Οκτωβρίου 2025, οι άγνωστες λεπτομέρειες για τον συμβολισμό της ονομασίας.

Το πρώτο φθινοπωρινό φεγγάρι της χρονιάς πλησιάζει καθώς η Πανσέληνος του Οκτωβρίου ετοιμάζεται να πάρει δεσπόζουσα θέση στον ουρανό.

Τα καλοκαιρινά φεγγάρια ανήκουν στο παρελθόν και δίνουν σκυτάλη στο «Φεγγάρι της Συγκομιδής» που θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου. Η νέα πανσέληνος θα υψωθεί την ερχόμενη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στις 06:47 π.μ..

Η ονομασία της προέρχεται από την εποχή όπου οι γεωργοί στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη βασίζονταν στο έντονο φως του φεγγαριού για να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή των καρπών τους μετά τη δύση του ηλίου. Επειδή η συγκεκριμένη πανσέληνος ανατέλλει μετά το ηλιοβασίλεμα και προσφέρει περισσότερο φως για αρκετές συνεχόμενες νύχτες, θεωρήθηκε πολύτιμος «σύμμαχος» στις αγροτικές εργασίες του φθινοπώρου.

Η ονομασία «Πανσέληνος του Κυνηγού»

Ονομάστηκε και «πανσέληνος του κυνηγού» επειδή σηματοδοτούσε τη στιγμή να ξεκινήσει το κυνήγι, προετοιμαζόμενοι για τον κρύο χειμώνα που έρχεται. Τα ζώα αρχίζουν να παχαίνουν πριν από το χειμώνα, και δεδομένου ότι οι αγρότες είχαν καθαρίσει πρόσφατα τα χωράφια τους, οι κυνηγοί μπορούσαν εύκολα να δουν τα ελάφια και άλλα ζώα που αναζητούν τα θηράματά τους.