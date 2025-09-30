Ραγδαία αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο το απόγευμα, με την νέα κακοκαιρία να «χτυπά» αρχικά την δυτική Ελλάδα και αργότερα μέχρι και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Και αυτή η κακοκαιρία, όπως και η προηγούμενη θα ξεκινήσει αρχικά από τα νησιά του Ιουνίου και γενικότερα την δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα.

Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν στο Ιόνιο από αύριο το απόγευμα, γύρω στις 6. Τα φαινόμενα στα νησιά όπως η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα θα είναι έντονα από τα ξημερώματα της Πέμπτης και μετά όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

Μάλιστα, γύρω στις 6 το πρωί της Πέμπτη αναμένεται περιοχές όπως η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και περιοχές της Ηλείας να δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων.

Κατά την διάρκεια της Πέμπτη καταιγίδες θα πέφτουν σε διάφορες περιοχές της χώρας όπως σε Πελοπόννησο, δυτική Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, ανατολική Στερεά - συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής - και Θεσσαλία.

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής, η κακοκαιρία θα μεταφερθεί σε περιοχές των Κυκλάδων, του Βορείου Αιγαίου αλλά και των Δωδεκανήσων. Μυτιλήνη, Σάμος, Κως και Λήμνος θα δεχτούν τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας με πολύ ισχυρές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα νωρίς το πρωί της Παρασκευής θα πλήξουν τόσο τη Ρόδο αλλά και νοτιότερες περιοχές του Αιγαίου αλλά και αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η κακοκαιρία αυτή, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα δίνει φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της χώρας αλλά σύμφωνα με το windy, ο καιρός θα φτιάξει από το απόγευμα της ίδιας μέρες ενώ καλές συνθήκες θα επικρατήσουν και την Κυριακή.