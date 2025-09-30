Δύο στις δέκα πτήσεις παρουσιάζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν συχνά τα 30 λεπτά.

Η ταλαιπωρία για τους επιβάτες στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας συνεχίζεται, καθώς δύο στις δέκα πτήσεις παρουσιάζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν συχνά τα 30 λεπτά. Αιτία είναι η στάση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι από την περασμένη Πέμπτη εφαρμόζουν αυστηρά το όριο δυναμικότητας του εναέριου χώρου, μειώνοντας τον αριθμό των πτήσεων που διαχειρίζονται ανά ώρα.

Το Dnews.gr παραθέτει έναν μίνι οδηγό για όσους ταξιδεύουν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» παρουσιάζοντάς τα δεδομένα για τις καθυστερήσεις και το πώς μπορούν να διασφαλισθούν οι επιβάτες:

Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»;

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας περιορίζουν τον αριθμό πτήσεων που διαχειρίζονται ανά ώρα, με αποτέλεσμα δύο στις δέκα πτήσεις να καθυστερούν πάνω από μισή ώρα.

Πόσο μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις;

Ανάλογα με την ημέρα, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 15 λεπτά έως και πάνω από μία ώρα. Το Σαββατοκύριακο επηρεάστηκε μέχρι και το 33% των αφίξεων.

Πρέπει να πάω νωρίτερα στο αεροδρόμιο;

Ναι. Συνιστάται να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο ώρες πριν για πτήσεις εσωτερικού και τρεις ώρες πριν για διεθνείς, ώστε να είστε ασφαλείς σε περίπτωση αλλαγών ή αναπροσαρμογών.

Πώς θα ενημερώνομαι για την πτήση μου;

Ελέγχετε συχνά το email ή το SMS από την αεροπορική εταιρεία, κατεβάστε την εφαρμογή της για άμεσες ειδοποιήσεις και δείτε σε πραγματικό χρόνο τον πίνακα αναχωρήσεων/αφίξεων του «Ελ. Βενιζέλος» (διαθέσιμος online).

Τι να κάνω αν η πτήση μου καθυστερήσει πολύ;

Σε καθυστερήσεις άνω των δύο ωρών για πτήσεις εντός Ε.Ε. έχετε δικαίωμα σε δωρεάν φαγητό/ποτό και, ανάλογα με τη διάρκεια της αναμονής, σε διαμονή. Κρατήστε όλες τις αποδείξεις για έξοδα ώστε να τα διεκδικήσετε από την εταιρεία.

Υπάρχει περίπτωση ακύρωσης;

Μέχρι στιγμής οι περισσότερες πτήσεις πραγματοποιούνται με καθυστέρηση και όχι με ακύρωση, ωστόσο η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί.

Ποιες είναι οι πιο κρίσιμες ώρες;

Οι ελεγκτές διαχειρίζονται λιγότερες πτήσεις σε ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα τα μεσημέρια και τα απογεύματα να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Τι άλλο μπορώ να κάνω;

Καλό είναι οι επιβάτες να έχουν μαζί τους νερό και ένα ελαφρύ σνακ, ώστε να αντιμετωπίσουν πιο άνετα μια πιθανή μεγάλη αναμονή. Χρήσιμο επίσης είναι να ελέγξουν αν διαθέτουν ταξιδιωτική ασφάλεια που καλύπτει καθυστερήσεις, καθώς αυτό μπορεί να τους αποζημιώσει για απρόβλεπτα έξοδα.

Όσοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους ή έχουν προγραμματισμένη ανταπόκριση, καλό είναι να ενημερώσουν εγκαίρως τους συνεργάτες τους ή να προτιμήσουν ένα νωρίτερο δρομολόγιο, ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο περαιτέρω ταλαιπωρίας.