Αποζημίωση από τον ΕΦΚΑ για την καθυστέρηση καταβολής της σύνταξης κύριας και επικουρικής.

Αποζημίωση ύψους 1.000 ευρώ επιδίκασε στον ΕΦΚΑ το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά καθώς καθυστέρησε την έκδοση επικουρικής σύνταξης σε ασφαλισμένο. Ειδικότερα την αγωγή χειρίστηκε ο εργατολόγος και μέλος τής ΕΝΥΠΕΚΚ Ιωάννης Γλέζος και αφορά στην έκδοση της υπ’αριθ. 2989/2025 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία ο ΕΦΚΑ καταδικάστηκε σε καταβολή αποζημίωσης ύψους 1.000 ευρώ σε ασφαλισμένο επειδή είχε καθυστερήσει την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης για την επικουρική του σύνταξη.

Η απόφαση αφορά την απονομή σύνταξης χηρείας που ενώ χορηγήθηκε η κύρια σύνταξη το 2017 η επικουρική χορηγήθηκε το 2024. Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ στις 4-11-2025 δημοσιεύθηκε η υπ’αριθ. 2989/2025 σημαντική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά που καταδίκασε τον ΕΦΚΑ να καταβάλει αποζημίωση 1.000 € σε ασφαλισμένο επειδή καθυστέρησε να του χορηγήσει την επικουρική του σύνταξη!! Πρόκειται για σπουδαία απόφαση που όμοιά της, με τέτοιο περιεχόμενο, δεν υπάρχει στην Ελλάδα και την Ευρώπη!

Τον Μάιο του 2008 με αποφάσεις του Διευθυντή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πειραιά απονεμήθηκε στον πατέρα τού ενάγοντα, πλήρης κύρια και επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. και το τ.ΕΤΕΑΜ, αντίστοιχα, καταβλητέα από 7-1-2008. Έπειτα από το θάνατο τού δικαιούχου συνταξιούχου το 2016, η χήρα αιτήθηκε τη χορήγηση κύριας και επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου στην ίδια και στο ανήλικο τότε τέκνο της. Τον Νοέμβριο του 2017 τους χορηγήθηκε κύρια σύνταξη λόγω θανάτου από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή για χορήγηση επικουρικής σύνταξης εκδόθηκε το 2019 και ως προς το ανήλικο τότε τέκνο της (νυν ενάγοντα) ανέτρεχε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017 που αυτός συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του. Το τέκνο τού αρχικώς δικαιούχου (ενάγων) ζήτησε την επαναχορήγηση σε αυτόν των ανωτέρω συντάξεων, ως ενήλικο πλέον τέκνο, επικαλούμενος την παράταση του ορίου ηλικίας στην περίπτωσή του, λόγω σπουδών. Το αίτημά του έγινε δεκτό και του επαναχορηγήθηκε κύρια σύνταξη λόγω θανάτου το 2018 μέχρι την άρση των νόμιμων προϋποθέσεων, όχι όμως και η αναλογούσα επικουρική.

Η απόφαση για χορήγηση τής επικουρικής σύνταξης εκδόθηκε τελικά τον Μάρτιο του 2019 ενώ η αίτησή του είχε κατατεθεί τον Οκτώβριο του 2017, δηλαδή μετά από 18 ολόκληρους μήνες. Αλλά και τότε η απόφαση δεν εκτελέστηκε γιατί ήταν χειρόγραφη. Επιστράφηκε ανεκτέλεστη από το αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών του ΕΦΚΑ, το οποίο ζήτησε τη μηχανογραφική έκδοσή της, η οποία, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή λόγω έλλειψης τού απαραίτητου λογισμικού!! Τελικά ο ενάγων εισέπραξε την επικουρική σύνταξη που δικαιούταν τον Φεβρουάριο του 2024!

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση αποζημίωσης από τον ΕΦΚΑ καθώς έχει προηγηθεί η καταδίκη του ΕΦΚΑ σε αποζημίωση 5.600 ευρώ σε ασφαλισμένη επειδή καθυστέρησε την έκδοση κύριας σύνταξης. Το 2023 είχε εκδοθεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που καταδίκασε τελεσίδικα τον ΕΦΚΑ σε καταβολή αποζημίωσης ύψους σχεδόν 5.500 ευρώ σε ασφαλισμένη επειδή είχε καθυστερήσει πάνω από 3 χρόνια τη χορήγηση της κύριας σύνταξής της.

Η δικαστική υπόθεση, που κατέληξε στην 3378/2023 εφετειακή απόφαση, είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία τής ΕΝΥΠΕΚΚ και ήταν η πρώτη στην Ελλάδα και την Ευρώπη που καταδίκασε Εθνικό Ασφαλιστικό Οργανισμό σε αποζημίωση για πολυετή καθυστέρηση έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης.

Ο ΕΦΚΑ δεν άσκησε αναίρεση. Συμμορφώθηκε με το διατακτικό τής απόφασης, κατέβαλε την αποζημίωση στην ασφαλισμένη και άρχισε να επιταχύνει την έκδοση των κύριων συντάξεων που εκκρεμούσαν ώστε να αποφύγει παρόμοιες μαζικές αγωγές αποζημίωσης των ασφαλισμένων εναντίον του.

Ο ΕΦΚΑ όμως δεν έπραξε το ίδιο και για τις επικουρικές, τις διαδοχικές, τις διεθνείς και τις παράλληλες συντάξεις! Συνέχισε να ταλαιπωρεί χιλιάδες ασφαλισμένους που ανέμεναν (και δυστυχώς αναμένουν ακόμη, εδώ και χρόνια) τη χορήγηση των συντάξεών τους. Γι' αυτό η ΕΝΥΠΕΚΚ ξεκίνησε νέο δικαστικό αγώνα για να υποχρεωθεί ο ΕΦΚΑ να επιταχύνει την έκδοση και των επικουρικών συντάξεων που καθυστερούν ακόμη αδικαιολόγητα και δημιουργούν προβλήματα στους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους.

Έτσι τώρα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι διαθέτουν στη «φαρέτρα» τους δύο σημαντικές αποφάσεις: την 3378/2023 του ΔΕφΑθηνών για τις κύριες συντάξεις και την 2989/2025 ΔΠρΠειραιά για τις επικουρικές.